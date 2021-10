Mügeln

Traditionell findet die Bahndammwanderung des Heimatvereines „Mogelin“ am 1. Mai statt. Das war wegen der Corona-Beschränkungen in diesem Jahr nicht möglich, doch nun steht der Nahcholtermin vor der Tür.

Die Wanderung steht in diesem Jahr unter dem Motto „Kaolin und Steingut – von Kemmlitz nach Wermsdorf“. Aufgezeigt wird dabei die Verbindung zwischen der 1770 in Wermsdorf gegründeten Fayence- ud Steingutmanufaktur und den Kaolinfunden bei Pommlitz von 1780. Westlich von Kemmlitz wurden 1826 Kaolinvorkommen entdeckt und dann auch abgebaut.

Treffpunkt in Mügeln

Ausgangspunkt der Wanderung am Sonntag ist 9 Uhr das Geoportal im alten Empfangsgebäude des Mügelner Bahnhofes. Hier beginnen die drei Touren, die zehn, 14 und 21 Kilometer lang sind – – zunächst mit einer Bahnfahrt nach Kemmlitz. Sie führen zunächst durch das Tal des Kemmlitzbaches bis Börtewitz. Auf der kurzen Strecke gelangen die Teilnehmer über Querbitzsch, Pommlitz und Wadewitz zum Bahnhof Glossen

Die beiden längeren Touren verlaufen über das Kornhaus Kroptewitz, Ablaß, Remsa und Liptitz zum Döllnitzsee. In der dortigen Bahnhofsgaststätte wird zur Mittagspause eingekehrt. Die 14-Kilometer-Tour endet hier. Ein „Schienenersatzverkehr“ bringt die Wanderer nach Mügeln zurück.

Wer die 21-Kilometer-Strecke in Angriff nimmt, geht vom Döllnitzsee weiter über Reckwitz und Mahlis zum Bahnhof Glossen. Von dort aus besteht 12.40 und 16 Uhr die Möglichkeit, mit Bus oder Döllnitzbahn nach Mügeln zurückzufahren.

Bahnfahrt nach Kemmlitz im Startgeld enthalten

Im Startgeld von 5 Euro ist lediglich die Zugfahrt von Mügeln nach Kemmlitz enthalten. Für die Bus-Rückfahrt von Wermsdorf oder Glossen nach Mügeln werden von den Teilnehmern 2 Euro eingesammelt. Wer ab Glossen die Döllnitzbahn dafür nutzen möchte oder mit ihr aus Richtung Oschatz anreist, löst sein Ticket selbst beim Schaffner.

Während die Döllnitzbahn am Sonnabend Herbstfahrten anch ihrem allgemeinen Dampffahrplan anbietet, gilt am Sonntag ein Sonderfahrplan. Der erste Zug fährt dann bereits 7.25 Uhr von Mügeln aus nach Oschatz. Dort startet der Wilde Robert 8.40 Uhr und nimmt alle Wanderfreunde auf, die mit der Bahn anreisen möchten. Die Fahrt nach Kemmlitz beginnt 9.27 Uhr in Mügeln. Weitere Abfahrten in Oschatz sind 11.33 und 14.20 Uhr mit Weiterfahrt nach Glossen. Der Zug 16.25 Uhr ab Oschatz endet in Mügeln.

Von Axel Kaminski