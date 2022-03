Mühlenverein Strocken macht Handwerk erlebbar

Strocken

„Vom Korn zum Brot“ – so heißt das Kinderprojekt, das Thomas Malkowski und seine Mitstreiter vom Mühlenverein Strocken ins Leben gerufen haben. Dabei soll Jungen und Mädchen praxisnah und gut verständlich vermittelt werden, wie aus Getreidekörnern das fertige Brot auf dem Abendbrottisch landet. Das Projekt ist ein Herzensprojekt für die Strockener Mühlenfans. Das Energieversorgungsunternehmen EnviaM unterstützt den Verein bei seinem Vorhaben. Mitarbeiterin Elisa Stephan schaute vor wenigen Tagen in Strocken vorbei und überreichte dem Verein 750 Euro.

Holzbackofen und Backhaus

Von dem Geld soll ein rustikaler Holzbackofen mit Backhaus errichtet werden. „Wir wollen den Kindern einmal spielerisch vermitteln, wie aus dem Korn das Brot wird“, erklärt Thomas Malkowski. Das Projekt steckt noch in den Kinderschuhen. Aufgrund der Corona-Krise konnte der Verein sich noch nicht bei Kindertagesstätten und Grundschulen vorstellen. Das soll schon bald nachgeholt werden. „Wir haben eine Sozialpädagogin in unseren Reihen und sie hat ein richtiges Konzept erarbeitet. Wir haben eine Handmühle angeschafft, Müller-Mützen und andere Utensilien“, so Malkowski weiter.

Bockwindmühle soll umziehen

Der Holzbackofen samt Backhaus soll einmal dort stehen, wo auch die Strockener Bockwindmühle ihr neues Zuhause findet. Denn das ist das eigentliche, große Vorhaben des Vereins: Er will die Bockwindmühle in Strocken translozieren. Das heißt: Sie wird zuerst mit allen Einzelheiten und Merkmalen dokumentiert, dann abgebaut und anschließend möglichst originalgetreu an anderer Stelle wieder aufgebaut.

Lange schon kämpft Thomas Malkowski für den Erhalt des Bauwerks. Im Mai des vergangenen Jahres gründeten er und weitere Engagierte den Mühlenverein Strocken. Klares Ziel von Beginn an: Die Bockwindmühle im Ort retten – auf welchem Weg auch immer. Weil für die Familie, auf deren Grund und Boden die Mühle steht, ein Wiederaufbau in ihrem Besitz nicht in Frage kommt, musste eine andere Lösung gefunden werden. Thomas Malkowski visierte fortan die Umsetzung der Bockwindmühle an. Und er ließ auch keine Luft daran.

Denkmalschutzbehörde im Boot

Zunächst holte er die Denkmalschutzbehörde des Landkreises ins Boot. Und die gab im Spätsommer letzten Jahres schließlich die Genehmigung für die Translozierung. Doch bevor das Unterfangen in Angriff genommen werden kann, musste die Mühle zunächst in den Besitz des Vereins kommen. Erst vor wenigen Wochen einigten sich Eigentümer und Verein auf die Rahmenbedingungen und ein sogenannter Überlassungsvertrag kann Mitte April unterzeichnet werden. Dann steht dem Umzug des Bauwerks zumindest formell nichts mehr im Weg.

Neuer Standort in Sicht

Eine andere große Aufgabe ist das Finden eines neuen Standorts. Wie Thomas Malkowski verrät, ist ein Bauplatz in Sicht. Bis das in trockenen Tüchern ist, will der Vereinsvorsitzende die Neuigkeit noch nicht an die große Glocke hängen. Aber: „Die Entscheidung soll in den nächsten Tagen fallen“, sagt er. Währenddessen wächst der noch nicht mal ein Jahr alte Verein immer weiter. „Gerade erst haben wir unser 21. Mitglied aufgenommen“, weiß der Vereinsvorsitzende.

