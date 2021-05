Mühlenzeit in Waldheim

Waldheim

Im Schaufenster rotieren die Windmühlenflügel. Allerdings nur, wenn einer den Schalter umlegt. Denn im Modell einer Paltrockwindmühle steckt eine Elektromotor, der die Flügel kreisen lässt. Es gehört dem Sächsischen Mühlenverein und ist Teil einer Ausstellung über das Mahlwesen in der Galerie der François Maher Presley Stiftung für Kunst und Kultur (FMP).

„Wir konzentrieren uns auf die Mühlen um Waldheim, haben dazu viele historische Fotos zusammengetragen“, sagt Bettina Böhme. Diedenmühle, Obermühle, Brückenmühle – die Fotos dazu stammen aus dem umfangreichen Fundus von Matthias Löwe, der die Ausstellungsmacher mit diesem Material unterstützte. Einige Bilder zeigen Mühlen im Spannungsfeld der Elemente – im wahren Sinne des Wortes: So ist auf einem Foto die brennende Diedenmühle im Jahr 1899 zu sehen, auf einem anderen die Obermühle bei einem Zschopauhochwasser.

Historische Aufnahme der Diedenmühle, als diese 1899 brannte. Quelle: Sammlung Matthias Löwe

All diese Wassermühlen gibt es nicht mehr. Wo die Brückenmühle stand, ist heute ein Spielplatz, die Obermühle ist auch weg und wo die Diedenmühle einst am rauschenden Bach klapperte erstreckt sich heute das Gelände der Kläranlage des Abwasserzweckverbandes. Ein weiteres Bild dürfte die Herzen von Eisenbahnfans höher schlagen lassen. Es zeigt die Mühle mit dem Diedenhainer Viadukt, über das gerade ein Personenzug der Deutschen Reichsbahn rollt, den zwei Dampflokomotiven ziehen.

Bettina Böhme, Vorsitzende des Sächsischen Mühlenvereins, mit dem Modell einer Paltrock-Windmühle. Quelle: Dirk Wurzel

„Wir präsentieren auch Dinge, die dem Mühlenlaien nicht so geläufig sind“, lenkt Bettina Böhme die Aufmerksamkeit auf einen weiteren Themenkomplex. So sind einige technische Zeichnungen der Mahleinrichtungen zu sehen. Ein Schaubild zeigt die Entwicklung der Technik der Mehlherstellung. Sie bekam in der Zeit der industriellen Revolution einen enormen Entwicklungsschub. In der Vorbereitung der Ausstellung steckt viel Arbeit. So hat Ingo Ließke, Ansprechpartner und Manager der FMP-Galerie in Waldheim, die historischen Bilder eingescannt. Aus diesen digitalen Vorlagen entstanden dann am Computer die Präsentationen im Plakatformat A1. Einen Teil der Exponate brachte Bettina Böhme mit ihrem Mann am Montag mit dem Handwagen zur Schlossstraße, darunter das Mühlenmodell aber auch einen Fernseher. Dieser steht im Schaufenster zeigt in Dauerschleife eine Dokumentation über Mühlen aller Art mit tiefen Einblicken in die Technik.

Ingo Ließke, Manager der Stiftungsgalerie an der Schlossstraße, mit einer Bildertafel der Obermühle. Quelle: Dirk Wurzel

Wegen Corona gibt es keine Eröffnungsveranstaltung der Ausstellung. Aber immerhin zeigt das Schaufenster schon recht viel. Und wer mehr sehen will, muss einen Termin zur Besichtigung vereinbaren. Ein Hygienekonzept ist ebenfalls vorhanden. Organisiert hat die Ausstellung die François Maher Presley Stiftung für Kunst und Kultur in enger Zusammenarbeit mit dem Sächsischen Mühlenverein.

Die Ausstellung „Mühlen in Bild und Modell“ ist ab Mittwoch bis Monatsende in der Galerie der François Maher Presley Stiftung für Kunst und Kultur an der Schlossstraße 23 in Waldheim zu sehen. Unter 0176/ 43 80 25 89 können Besucher Termine vereinbaren.

Von Dirk Wurzel