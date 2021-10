Münchhof: Diebe stehlen Werkzeug im Wert von 20.000 Euro

Münchhof

Am Montagmorgen erstatteten Mitarbeiter einer Firma in Münchhof Anzeige bei der Polizei. Sie bemerkten, dass übers Wochenende mehrere Bauwerkzeuge aus dem Firmenlager gestohlen wurden. Im Zuge der Anzeigenaufnahme wurde bekannt, dass die Täter mutmaßlich im Zeitraum von Freitag, 16 Uhr, bis Samstag, 7 Uhr, am Werk waren. Sie hatten sich gewaltsam Zutritt zum Lagerbereich der Firma verschafft und drei Vibrationsstampfer, einen Bodenscheider sowie ein Lasermessgerät gestohlen. Der Wert der gestohlenen Werkzeuge wurde auf rund 20.000 Euro beziffert.

Von DAZ