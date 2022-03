Müssen Eltern in Mittelsachsen mehr für Schülerbeförderung zahlen? 

Mittelsachsen/Döbeln

Die Eltern im Landkreis müssen ab nächstem Schuljahr mit ziemlicher Sicherheit für die Schülerbeförderung ihrer Kinder tiefer in die Tasche greifen. Zumindest hat der Kreistag am Mittwoch in Hartha mit einem mehrheitlichen Beschluss die Weichen dafür gestellt. Noch diesen Freitag soll der Zweckverband des Verkehrsverbundes Mittelsachsen (ZVMS) über eine Neufassung der Schülerbeförderungssatzung beschließen, was in der jetzt geplanten Form eine Kostensteigerung für die Eltern in Mittelsachsen nach sich ziehen würde. Der Kreistag hat Landrat Matthias Damm (CDU) als einem von drei Verbandsräten des ZVMS beauftragt, für die Satzungsänderung zu stimmen.

Das sächsische Bildungsticket, das 180 Euro im Jahr kostet, soll demnach die Schülerverbundkarte ablösen. Für diese zahlen aktuell die mittelsächsischen Eltern von Grundschülern 15 Euro im Jahr und für Schüler ab der fünften Klasse kostet sie 112,50 Euro im Jahr. Damit der Preisanstieg für die Familien mit Grundschülern nicht ganz so heftig ausfällt, hat der Landrat weiterhin den Auftrag erhalten, bis zur nächsten Kreistagssitzung am 11. Mai ein Förderinstrument zu Unterstützung von Familien mit Grundschülern zu entwickeln. Der Eigenanteil für den Erwerb des Bildungstickets soll für Schüler der Klassenstufen 1 bis 4 auf 60 Euro im Jahr begrenzt werden. Dieser Vorschlag kam aus der Kreisverwaltung selbst. Konkret bedeutet das: Eltern von Grundschülern würden ab neuem Schuljahr 45 Euro im Jahr mehr für die Schülerbeförderung bezahlen als bisher. Für Schüler ab Klasse fünf wären es 67,50 Euro mehr im Jahr. Wobei das dann erworbene Bildungsticket eine weitreichendere Gültigkeit besitzt, als die jetzige Schülerverbundkarte, zum Beispiel für ganz Sachsen und auch in den Ferien gilt.

SPD: „Aus dem Hut gezaubert“

Die SPD-Fraktion wollte mit einem Änderungsantrag erreichen, dass der Landrat im ZVMS gegen die neue Satzung stimmt. Fraktionschef Axel Buschmann hält die geplante Variante für „nicht ausgegoren“. Diese sei während der Winterferien von der Kreisverwaltung „aus dem Hut gezaubert“ worden, nach dem Motto „friss oder stirb“. „Lassen sie uns das doch in Ruhe ausdiskutieren“, wollte Buschmann. Doch der Kreistag lehnte den SPD-Antrag mit großer Mehrheit ab. So erging es auch einem Änderungsantrag der Linken. Diese wollten die Eigenanteile der Eltern für die Schülerbeförderung auf dem bisherigen niedrigen Stand belassen.

Der erste Beigeordnete des Landkreises, Lothar Beier (CDU), erklärte zum SPD-Vorschlag: „Bei einem Problem nichts zu tun, ist die schlechteste Lösung. Etwas zu verschieben, löst das Ganze nicht.“ Das Dilemma sei, dass die Eigenanteile der Eltern für die Schülerbeförderung in Mittelsachsen aktuell die niedrigsten im Verbandsgebiet sind, dass eine Harmonisierung der Leistungen verbands- und sogar sachsenweit angestrebt sei, dass mit dem Bildungsticket gerade ein Paradigmenwechsel hin zu einem einheitlichen Tarifprodukt erfolge und dass im Öffentlichen Personennahverkehr und damit auch bei der Schülerbeförderung weitere erhebliche Kostensteigerungen zu erwarten sind, unter anderem wegen höherer Diesel- und Technikpreise und steigender Löhne.

CDU: Kompromiss gefunden

Sven Liebhauser von der CDU-Fraktion stellte in diesem Zusammenhang heraus, dass es ihm wichtig war, einen Kompromiss zu finden. „Eine Erhöhung von 15 auf 180 Euro ist nicht akzeptabel.“ Aber, so Liebhauser ebenfalls: „Eine Erhöhung der Gebühren lässt sich nicht ganz vermeiden. Die deutlichen Kostensteigerungen kann der Landkreis nicht alleine tragen.“

Änderungsanträge gab es auch von der AfD-Fraktion. Diese zielten darauf ab, die im Zuge der Familienförderung (Erstattung von 120 Euro aufs Bildungsticket durch den Landkreis) zu erwartenden Verwaltungskosten zu senken beziehungsweise ganz einzusparen. Hier soll der Verkehrsverbund stärker in die Pflicht genommen werden. Diese Anträge erhielten Mehrheiten.

Von Olaf Büchel