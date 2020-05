Muldedeich bei Paudritzsch ist fertig

Leisnig/Paudritzsch

Der Bagger ist abgezogen, der Deich und der Durchlass, auch Siel genannt, wieder hergestellt. Dabei handelt es sich um einen Deichdurchbruch. Die Landestalsperrenverwaltung Sachsen schließt das Bauvorhaben im Leisniger Ortsteil Paudritzsch damit ab, wie aus einer Pressemitteilung hervorgeht.

Nötig geworden war es, weil das jüngste Hochwasser vor sieben Jahren Deich und Durchlass an dieser Stelle zerstört hatten. Diese Hochwasserschäden am Hochwasserschutzdeich sowie Gewässerdurchlass wurden nun im Auftrag der Landestalsperrenverwaltung Sachsen behoben. Beides war beim Hochwasser 2013 zerstört und zunächst provisorisch gesichert worden. Nun wurde das Siel an gleicher Stelle durch einen Neubau ersetzt. Die Bruchstelle im Deich ist repariert. Das Projekt kostete rund 750.000 Euro, finanziert aus Mitteln des Bundes und des Freistaates Sachsen.

Anzeige

Das Ein- und Auslaufbauwerk des neuen Siels besteht aus Fertigteilen, die unabhängig von der Witterung eingebaut werden konnten. Durch ein Sielrohr leitet es Wasser aus dem Hinterland durch den Deich in die Freiberger Mulde ab. Bei einem Hochwasser schließt sich der Durchlass mit einer Rückstauklappe. Die beiden Deichbruchstellen etwa 700 Meter oberhalb des Siels waren nach dem Hochwasser 2013 mit Spundwänden provisorisch geschlossen worden. Der Deich wurde jetzt als klassischer Erddeich wieder instand gesetzt. Da sich die Baustelle in der Trinkwasserschutzzone befindet, wurde die Grundwasserqualität an den Brunnenfassungen des Wasserverbandes Döbeln ständig kontrolliert. Das Rohwassermonitoring zeigte, dass die Baumaßnahmen keine negativen Auswirkungen auf die Grundwasserverhältnisse hatten.

Weitere LVZ+ Artikel

Von Steffi Robak