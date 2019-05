Die Auftaktveranstaltung zeigt: Der Digitalpakt beginnt gar nicht bei den Politikern, denen einfällt, oh, da müssen wir aber bald mal was tun. Er startet vielmehr in den Reihen derer, denen klar ist: In allernächster Zukunft bekommt keiner mehr einen Fuß an die Erde, der nicht auch weiß, wie er sich im Netz bewegt. Und das nicht nur als User und Konsument, sondern als jemand, der „dort drin“ etwas bewegen will. Das aktuelle Projekt vom Landkreis Mittelsachsen, das in Leisnig anlief, vernetzt viele Beteiligte und schafft es, Jugendliche dort abzuholen, wo sie sind: Bei ihren Spielen. Klar ist es spannend, sich wie bei Resident Evil durch ein Haus zu tasten, ohne sich von Zombies und Mutanten schnappen zu lassen. Auf den Burgen geht es auch durch alte Gemäuer, man kann Dinge finden, anklicken und ein Fenster klappt auf. Dort gibt es etwas zum Wissen und nicht zum Grausen. Die Art, sich durch die virtuelle Szenerie zu bewegen, per VR-Brille etwa, ähnelt sich. Von daher können sich am Projekt beteiligten Schüler auch entscheiden, was sie dort einbetten. Vor allem lernen sie, mit welchen Mitteln sie das anstellen. Das ist es, was sie später einmal weiter bringt, wenn es um mehr geht als ums Spielen. Steffi Robak