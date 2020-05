Mundschutz und Markierungen: Harthas Grundschule fit für den Unterricht

Hartha

Was an den weiterführenden Schulen bereits nach den Osterferien für die Großen galt, wird nun auch bei den Kleinen umgesetzt. Harthas Grundschulen öffnen am Mittwoch wieder für die vierten Klassen ihre Türen.

Am Dienstag machte Schulleiter Winfried Trumpold noch einen letzten Kontrollgang. Am Mittwoch ändert sich sein Aufgabenspektrum zumindest für einen Tag. Er ist an diesem Morgen nicht nur Schulleiter sondern auch Türsteher. „Am Eingang habe ich jedem Kind einen Mundschutz sowie eine Packung Taschentücher überreicht.“ Wer krank ist oder Symptome wie Husten zeige, müsse außerdem zu Hause bleiben. Auch das kontrolliert Trumpold.

Archivbild: Direktor Winfried Trumpold von der Grundschule Hartha. Das Bild entstand allerdings in Vor-Corona-Zeiten. Quelle: Jürgen Kulschewski

Eltern dürfen nicht mit ins Schulhaus

Nicht mit rein dürfen erst einmal die Eltern. „Wir wollen so wenig wie möglich Leute zusätzlich im Haus haben“, sagt Trumpold. Wer dringende Fragen habe, könne sich jedoch auf anderen Wegen an die Schule wenden.

Der Einlass läuft gestaffelt ab. Danach geht es zum Händewaschen auf die Toiletten. Erst dann dürfen die Schüler ins Klassenzimmer, wo sie von ihren Klassenlehrern noch einmal über die neuen Regeln aufgeklärt werden. Diese lauten: Mundschutz in den Gängen und auf dem Schulhof aufsetzen. Und vor allem auf Hygiene und Abstand achten. In den Klassenräumen gibt es indes keine Mundschutz-Pflicht. „Hier haben wir für genügend Abstand zwischen den einzelnen Schulbänken gesorgt.“

Und wie stellt Trumpold den Abstand auf den Gängen sicher? „Dort gibt es Wegemarkierungen, die aufzeigen wie und wohin man laufen darf. Auf dem Hof gibt es ebenfalls markierte Bereiche, in denen sich die Kinder bewegen dürfen.“ Dennoch gilt: Beim Spielen müssen die Kinder genügend Platz zwischen sich einhalten.

Keine Mundschutz-Pflicht in den Klassenzimmern

Beim Lehrerpersonal hat Schulleiter Trumpold bisher mit keinen Problemen zu kämpfen. „Wir haben Glück, dass bei uns im Kollegium niemand ausfällt, weil er oder sie krank ist oder zu einer Risikogruppe gehört.“ Das bedeutet, der Unterricht kann wie geplant stattfinden. Ausgelegt ist er auf fünf Schulstunden am Tag, die die Hauptfächer Deutsch, Mathe, Englisch und Sachunterricht abdecken. Andere Fächer wie Sport, Kunst oder Musik fallen vorerst einmal weg. „So sieht unser Plan für die kommenden zwei Wochen aus. Nach dem 20. Mai schauen wir dann weiter.“

Von Max Hempel