Musikalischer Hilferuf – „Ukraina“ bei Sinfoniekonzert in Döbeln

Döbeln

Einmal im Jahr ist alles anders beim Sinfoniekonzert der Mittelsächsischen Philharmonie. Dann nämlich findet in Freiberg mit den Jazztagen eines der ältesten Musikfeste der Region statt. Es ist Tradition, dass das April-Sinfoniekonzert ins Festival-Programm aufgenommen wird und orchestraler Jazz die Grenzen zwischen den musikalischen Genres auslotet.Auch dem nach wie vor für Sinfonik ins Volkshaus ausweichenden Döbelner Theater beschert dieser Termin ein untypisches Publikum: Das Konzert am Freitagabend ist nach zwei langen Corona-Jahren endlich einmal wieder so gut besucht wie lange nicht. Eine Hand voll junges Volk drückt zudem den Altersschnitt merklich.

Ukraina – den Opfern des Krieges

Als „Präludium“ steht ein Werk auf dem Programm, das mit Jazz nichts zu tun hat, das aber trotzdem in diesen Tagen allerorten zu hören ist: „Ukraina – den Opfern des Krieges“ von Eduard Resatsch. In fünf bange Minuten hat der in Bamberg tätige Cellist musikalisch übersetzt, wie sich der Krieg in seinem Heimatland brutal Bahn bricht. Leise spielen und summen die Streicher ein friedliches Lied, da platzen brachiale Klänge in die Szene: Sirenen, Schüsse, Explosionen, Marschmusik, Fetzen der russischen Hymne, die Beethovens „Ode an die Freude“ verschlingen. Nein, das ist keine fein ziselierte Partitur, das ist ein Hilferuf. Denn in der Ukraine steht das mühsam gezimmerte gemeinsame Haus Europa lichterloh in Flammen.

Die Energie Amerikas

Nach diesen Klängen unvermittelt zur Welt des Jazz unter dem Konzertmotto „Die Energie Amerikas“ zurückzukehren, fällt nicht nur den Zuhörern schwer. Auch José Luis Gutiérrez benötigt eine Weile, bis er in Aaron Coplands Orchestersuite „Appalachian Spring“ die Idylle der amerikanischen Pionierzeit klangvoll vorführen kann. Der junge mexikanische Dirigent probiert es mit feinem Gespür für langsame und getragene Melodien, mit denen die Musiker all ihren individuellen Gestaltungswillen ausleben können.Heimischer ist Gutiérrez aber im Huapango seines Landsmannes José Pablo Moncayo Garcia – einem überaus effektvollen rhythmischen Stück, das der an diesem Abend verstärkten Schlagwerkgruppe viel Raum zur Entfaltung gibt.

Viel Liebe fürs Detail

Fast bruchlos geht es nach der Pause dementsprechend auch weiter: George Gershwins hitzige „Kubanische Ouvertüre“ wird zum Bravourstück für das Quintett an den Percussions-Instrumenten.Im Hauptwerk ist wieder die anfängliche Mischung aus instrumentaler Vielfarbigkeit und Klangsinn gefordert. Die Suite aus Gershwins Oper „Porgy and Bess“ mit dem schönen Titel „A Symponic Picture“ wird zur faszinierenden Visitenkarte der Holzbläser. Dass Gutiérrez bei aller rhythmischen Vertracktheit und den zahlreichen Höhepunkten der Partitur trotzdem bis zuletzt die Großform im Blick hat und einen Gershwin mit viel Liebe fürs Detail formt, spricht für die herausragenden musikalischen Qualitäten des Kapellmeisters.Das Theater wäre darum gut beraten, ihn zukünftig auch nur das zu tun lassen, wofür er engagiert wurde: Konzerteinführungen, die ihn zweifellos überfordern, gehören jedenfalls nicht dazu.

Von Hagen Kunze