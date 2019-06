Döbeln

Klavier, Schlagzeug oder vielleicht doch lieber Gitarre? – Sich für ein bestimmtes Instrument zu entscheiden, kann ganz schön schwierig sein. Um Kindern, die gern musizieren möchten, die Entscheidung etwas leichter zu machen, bietet die Musikschule Mittelsachsen im neuen Schuljahr 2019/20 allen noch Unentschlossenen das sogenannte „Instrumenten-Karussell“ an. Im Rahmen dieses Projektes können Kinder ab fünf Jahren für ein halbes Schuljahr ganz unterschiedliche Instrumente ausprobieren. In diesem Zeitraum findet in Gruppen mit jeweils drei Schülern Unterricht statt, wo nacheinander auf verschiedenen Instrumenten musiziert wird. So können die Kinder erste Grundkenntnisse erlangen und anschließend entscheiden, welches Musikinstrument am besten zu ihnen passt. Wer Lust hat, sich musikalisch auszuprobieren, ist ab dem 20. August in der Musikschule Döbeln, Straße des Friedens 19, willkommen. Anmeldungen werden ab sofort entgegengenommen.

Soll es Klavierunterricht sein? Oder doch lieber Gitarre, Blockflöte oder Schlagzeug. Quelle: André Kempner

Angebot Döbeln: Dienstag, 16:30-17:15 Uhr: Blechblasinstrumente, Blockflöte, Klavier, Schlagzeug / Percussion und Gitarre Kontaktdaten zur Anmeldung: Musikschule Döbeln 03431/608608, e-Mail: musikschule@kultur-mittelsachsen.de

Von Thomas Sparrer