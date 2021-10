Musikschule Döbeln feiert 70 Jahre + 1 mit Festkonzert

Döbeln

Am Mittwochabend hat die Musikschule Döbeln endlich ihren großen Auftritt. Im dritten Anlauf klappt es mit dem Jubiläumskonzert zum 70. Geburtstag der Kreismusikschule in der Nicolaikirche Döbeln. 70 + 1 Jahre Musikschule und 20 Jahre Musikschulförderverein wird damit gefeiert. Im Frühjahr und im Herbst 2020 musste das Geburtstagskonzert wegen der Pandemie verschoben werden. „Für heute Abend gilt für alle Besucher die 5G-Regel“, sagt Musikschulchefin Margot Berthold und meint: „Geimpft, getestet oder genesen und vor allen gut gelaunt.“ Sie freue sich wie Bolle auf den Abend. Denn zum großen Teil gestalten die Musikschullehrer und ehemalige Schüler das Jubiläumskonzert. Die Musikschule macht dabei aus der Not eine Tugend. Denn die Schülerensembles konnten in der Corona-Zeit kaum oder gar nicht gemeinsam proben und sind deshalb gerade noch nicht auf einem guten Auftrittslevel. Auch musste die Musikschule in der Corona-Zeit Federn lassen. Die Zahl der Musikschüler in Döbeln sank von 620 auf 450. Auch bei den Honorarlehrern sorgte die Pandemie für einen Aderlass. Während bei vielen Instrumenten gerade Luft für neue Schüler da ist, fehlen etwa bei den Holzblasinstrumenten dadurch die Lehrkräfte.

Das Festkonzert ist somit auch eine Werbung für die Einrichtung. „Es ist immer wieder toll zu erleben, was Musik aus jungen Menschen für gestandene Persönlichkeiten machen kann“, sagt Margot Berthold. Und wie zum Beweis sind heute am Festkonzert auch einige ehemalige Schüler der Musikschule dabei. So Lukas Grüneberger, der gerade Musik im Lehramt studiert. Er bringt eine Mitstudentin mit nach Döbeln. Er am Klavier und sie an der Violine werden Prokofjev zu Gehör bringen. Musikschullehrer Lucas Malik wird mit der ehemaligen Schülerin Sofie Metzner als Violinen-Duo auftreten. Sie arbeitet heute als Physiotherapeutin in Döbeln. Blockflötistin Josefine Hoffmann, jetzt Studentin der Wirtschaftspädagogik, wird von ihrer ehemaligen Lehrerin Tina Barthel am Klavier begleitet. Beim Blechbläserquartett spielt unter anderem der ehemalige Schüler und heutige Arzt Christoph Schneider mit. Richard Wintsche, ehemaliger Schüler von Lucas Malik ist heute Kantor in Frankenberg. Er wird an der Eule-Orgel spielen. Dank der Sparkasse Döbeln als Sponsor steht für das Konzert zudem ein Steinway-Flügel in der Kirche, auf dem Rachmaninoff erklingen wird. Die Musikschullehrer Tom Keilhauer (Gitarre), Tim Dierks (Schlagzeug) und Jacob Petzl (Bass) treten zudem als Rockband auf. Andreas Berger (Trompete), Frank Schönfeld (Saxofon) und am Klavier Marcel Lison (Musiklehrer am Gymnasium) sind als Jazzband unterwegs. Zudem singt am Abend die legendäre ehemalige Gesangslehrerin Jordis Urban, am Klavier begleitet von Lucas Malik, beim Festkonzert.

Das Jubiläumskonzert beginnt um 18 Uhr in der Nicolaikirche Döbeln.

Ihr täglicher Newsletter aus Döbeln Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Döbeln direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Von Thomas Sparrer