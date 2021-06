Musiktheater unter blauem Döbelner Himmel

Döbeln

„Die ganze Welt ist himmelblau“ war am Sonntagabend das Konzert der Mittelsächsischen Philharmonie unter der Leitung von GMD Jörg Pitschmann am Döbelner Niedermarkt überschrieben. Bei freiem Eintritt, aber mit Besucherregistrierung zur Kontaktnachverfolgung, waren alle bereit gestellten Plätze mit etwa 120 Zuhörern voll besetzt. Insgesamt verfolgten rund um den Stiefelbrunnen fast 200 Zuhörer das Programm.

„Für mich soll’s rote Rosen regnen“, sang Susanne Engelhardt. Quelle: Thomas Sparrer

Nur leicht bewölkt war der Himmel als Susanne Engelhardt und Alexander Donesch im letzten Teil des unterhaltsamen Programmes sangen „Die ganze Welt ist himmelblau“. Insgesamt sechs Gesangssolisten boten ein Programm vom Chanson über Musical bis Operette. So ließ Susanne Engelhardt noch „Rote Rosen regnen“, während Elias Han verriet „Dunkelrote Rosen bring‘ ich, schöne Frau“. Lindsay Funchal sang Ausschnitte aus dem „Vogelhändler“ und der „Lustigen Witwe“ . Frank Unger brachte ein Morgenständchen von Leoncavallo und schwärmte für „Zwei Märchenaugen“ aus Kálmáns „Zirkusprinzessin“.

Von diesen Freiluftdarbietungen der Mittelsächsischen Philharmonie Döbeln-Freiberg in Döbelns Stadtzentrum ist in diesem Sommer noch mehr zu hören: So gibt es in der Reihe „Kleine Konzerte vom Rathausbalkon“ am 14. Juli um 10.30 Uhr „Glück auf und Halali“ und am 4. August zur gleichen Uhrzeit „Mit Berggeschrey nach Amerika“ auf dem Döbelner Obermarkt zu erleben. Auf dem Niedermarkt gibt es am 21. Juli zum 1040. Geburtstag der Stadt Döbeln um 19 Uhr unter dem Titel „It’s Showtime“ ein großes Musicalprogramm.

Am 31. Juli um 19 Uhr trifft auf dem Niedermarkt klassische Musik auf lateinamerikanische Tänze. „Ritmo y danzas“ hat das Mittelsächsische Theater dieses Sommer-Open-Air genannt.

Musik aus Musical und Operette boten Solisten und Musiker der Mittelsächsischen Philharmonie am Sonntagabend auf dem Döbelner Niedermarkt. Quelle: Thomas Sparrer

Von Thomas Sparrer