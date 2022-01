Muss die Naußlitzer Wäschemangel still stehen bleiben?

Naußlitz

Roßweins alte Heißmangel, die in Naußlitz steht, sorgt für heiße Diskussionen. Im jüngsten Stadtrat brachte Christian Senftleben (CDU) seinen und den Unmut der älteren Bewohner von Naußlitz zum Ausdruck darüber, dass die Mangel aus Sicherheitsgründen Ende November abgestellt worden war. Seit dem habe sich nichts getan, woran es denn hänge, dass die offensichtlich nicht defekte Heißmangel nicht wieder in Betrieb genommen werden könne? Der Grund dafür ist ein nicht vorhandenes Sicherheitszertifikat. „Es gibt aktuell keine Institution, die diese Mangel prüft und gegebenenfalls instandsetzt“, erklärt Bauamtsleiter Dirk Mehler. Bei Bedarf reparieren könne die Mangel wahrscheinlich jeder normale Maschinenbaubetrieb. „Aber weil das Gerät so alt ist, gibt es so recht niemanden, der die Sicherheitsprüfung dafür durchführt.“ Beim TÜV habe er angefragt, dort habe man die Hände gehoben und gemeint damit überfordert zu sein. Jetzt will Dirk Mehler noch einmal die Dekra kontaktieren.

2016 war die Heißmangel in Naußlitz das letzte Mal durch einen kleinen Maschinenbaubetrieb, der sich diesbezüglich spezialisiert hatte, gewartet und geprüft worden. „Der hat ein Jahr später seinen Betrieb aufgegeben.“ Bisherige Versuche der Stadt, jemanden als Ersatz ausfindig zu machen, sind erfolglos geblieben. Dirk Mehler will jetzt einen letzten Versuch über die Dekra starten. Die Heißmangel ohne Prüfung wieder in Betrieb nehmen, komme nicht in Frage. „Wir übernehmen die Verantwortung nicht, wenn irgendetwas passiert.“ Und auch eine Weitergabe der Mangel in private Hände – die durchaus vorstellbar sei – sei ohne eine Sicherheitsprüfung keine Option.

Von Manuela Engelmann-Bunk