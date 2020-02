“Muss erst jemand sterben?“ – Landkreis schlägt Tempo 30 für Gallschütz aus

Gallschütz

Ein BMW-Fahrer kracht in einer Kurve mit einem entgegenkommenden Traktor samt Anhänger zusammen. Passiert ist das im Juli des vergangenen Jahres in Gallschütz. Die Kurve am Ortsausgang in Richtung Strocken ist bekannt als Unfallschwerpunkt. „Zweimal im Jahr haben wir dort einen Unfall. Muss erst jemand sterben?“ Herbert Winter spricht laut, er ist aufgebracht. Zum wiederholten Male thematisiert er die Problematik im Gemeinderat von Großweitzschen. Auch Anwohner Gunter Höfchen spricht den Wunsch nach einer Tempo-30-Beschilderung im Ort an.

Verkehrsschau im Oktober

Bereits im September vergangenen Jahres suchten die Gallschützer den Weg zur Gemeinderatssitzung. Damals versprach Bauamtsleiter Klaus Bichler, eine Verkehrsschau anzumelden. Die fand nur einen Monat später statt. Gemeinsam mit Vertretern von Polizei, Straßenbaulastträger und Straßenmeisterei schaute sich der Bauamtsleiter die Lage vor Ort an.

Polizei sieht keine Unfallgefahr

Die Stellungnahme des Landkreises Mittelsachsen ist mittlerweile bei der Verwaltung eingetroffen. Demnach liegen keine Tatbestände für eine Reduzierung der Geschwindigkeit im Ort vor. Auch nicht für den gefährlichen Kurvenbereich am Ortsausgang in Richtung Strocken. „Nach Information der Polizei gibt es hier kein erhöhtes Unfallgeschehen“, erklärt André Kaiser, Pressesprecher vom Landratsamt Mittelsachsen.

Die Liste der Gegenargumente ist lang:„Die Bushaltestelle ist ausgeschildert und weist somit auf ein umsichtiges Fahren hin. Es gibt keine Kindereinrichtungen im Ort und die Kreisstraße ist in einem guten baulichen Zustand“, fasst Klaus Bichler das Wesentliche der Stellungnahme zusammen.

CDU-Gemeinderätin Susann Munz wollte wissen, ob die Verwaltung Widerspruch gegen die Stellungnahme einlegte. „Beharrlichkeit zahlt sich aus“, sagt sie nachdem der Bauamtsleiter verneinte. „Es ist für Sie doch sicher eine kleine Mühe, aber für die Bürger bedeutet das viel.“ Dem wolle man nun nachkommen, auch wenn der Bauamtsleiter der Aktion keinen Erfolg in Aussicht stellt.

Gefährliche Kurve

Die Verkehrslage in Gallschütz ist angespannt. Die Kreisstraße, die durch den Ort führt, ist schmal. Die Lage spitzt sich besonders in der Kurve am Ortsausgang in Richtung Strocken zu. Klaus König wohnt an dieser Kurve. Er selbst erinnert sich noch gut an einen Tag, an dem er mit seiner Familie dort entlang spazierte. Einen Gehweg gibt es nicht. „Auf unserer Höhe kollidierten plötzlich zwei Fahrzeuge. Wir hatten Glück, dass die Autos in die andere Richtung geschleudert worden und nicht in unsere“, sagt er.

Jedes Jahr ein Unfall

Besonders brenzlig wird es, wenn Landmaschinenfahrzeuge den Ort passieren. „Wenn Gülle gefahren wird, nehmen die Fahrzeuge die komplette Straße ein“, so König, der das Geschehen regelmäßig von seinem Grundstück aus beobachten kann. Der Unfall im Sommer letzten Jahres zeugt davon. Im Jahr zuvor war auch ein Schulbus involviert.

Im Juli 2019 kollidierte an der Kurve am Ortsausgang in Richtung Strocken ein BMW mit einem Traktor. Das passierte nicht zum ersten Mal. Quelle: (Archiv) Sven Bartsch

Selbst wenn die Geschwindigkeitsbegrenzung kommt, bezweifelt Bürgermeister Jörg Burkert (Freie Wähler), dass sich auch alle Verkehrsteilnehmer daran halten würden. Auch die Möglichkeit, Tempotafeln aufzustellen, wurde in Betracht gezogen. Beispiele aus der Region beweisen, dass die blinkende Warnanzeige tatsächlich sensibilisiert. „Die Gemeinde müsste die selbst anschaffen“, so Burkert. Doch das Geld ist knapp. Die Gemeindeverwaltung wolle nun noch einmal beim Landkreis nachhaken.

Gehwege notwendig

„Wir prüfen, ob eine Sanierung der Kreisstraße in nächster Zeit geplant ist. In dem Zuge könnte man in Betracht ziehen, Gehwege zu errichten“, so der Großweitzschener Bauamtsleiter. Die Kreisstraße obliegt der Verantwortung des Landkreises. Für die Gehwege hingegen ist die Kommune zuständig. Auf eigene Faust könne das die Gemeinde so aber nicht stemmen. „Unabhängig von einer Straßensanierung würde uns das niemand fördern“, so Bichler. Doch ohne Fördermittel ist die Maßnahme nicht stemmbar.

Fahrbahn zu schmal

Hinzu kommt, dass die Fahrbahnbreite gar nicht ausreicht, um Gehwege zu bauen. Es schließen sich unmittelbar die Grundstücke der Anwohner an. Auch die Entwässerungsproblematik könne man nicht außer Acht lassen. Den Bürgern bleibt nur eine Möglichkeit. Sie können sich selbst noch einmal an die Verkehrsbehörde wenden. Mehr bleibt ihnen nicht übrig.

Von Stephanie Helm