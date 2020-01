Mutige und junge Aufführung von Beethovens „Fidelio“ im Döbelner Theater

Döbeln

An Beethoven kommt aktuell niemand vorbei: Vor 250 Jahren wurde der Komponist in Bonn geboren, und weil er gemeinhin als einer der bedeutendsten, wenn nicht gar als der allergrößte der Zunft angesehen wird, feiert die Musikwelt das Jubiläum gleich ein Jahr lang. Der Beitrag des Mittelsächsischen Theaters liegt dabei auf der Hand: „Fidelio“ ist das einzige Musiktheaterwerk des Klassikers, am Wochenende hatte es in einer beachtenswerten Produktion in Döbeln Premiere.

Aus der Not eine Tugend gemacht

Beachtlich ist nämlich, wie das Haus, an dem alles – Bühne, Orchester, Ensemble, Chor – in erster Linie klein ist, aus dieser Not eine Tugend macht und dabei Beethoven sogar mehr als einen Gefallen tut. Denn eigentlich ist sein Musiktheaterwerk um die als „Fidelio“ verkleidete Leonore, die ihren eingekerkerten Ehemann Florestan mutig befreit, gar keine richtige Oper. Wie schon in der Sinfonie, in der Klaviersonate oder im Streichquartett sprengte der Komponist auch hier die Gattung. Übrig blieb ein Solitär, das im ersten Akt mit den Füßen im deutschen Singspiel steht und im zweiten Akt mit dem Kopf ins Oratorium ragt. Derlei komplett szenisch auf die Bühne bringen zu wollen, trägt meist schon den Keim des Scheiterns in sich.

Generalmusikdirektor Raoul Grüneis und Intendant Ralf-Peter Schulze haben sich darum für eine konzertante Aufführung ohne Bühnenbild und Kostüme entschieden. Dennoch gibt es ein spannendes dramaturgisches Konzept. Anstelle der nicht immer gelungenen originalen Sprechdialoge, die zwischen den Musiknummern die Handlung vorantreiben, steht hier eine von Schulze und seinem Dramaturgen Christoph Nieder zusammengestellte Textcollage, die von Immanuel Kant bis Heiner Müller und von Georg Büchner bis zu Bertolt Brecht reicht. „Leonores Erzählung“, wie der Mix genannt ist, füllt nicht nur die Handlungslücken, sondern spiegelt das Geschehen auch aus späteren Perspektiven.

Jugendliche Helden

Sophia Pervilhac ist zweifellos die ideale Darstellerin für diesen Part. Denn die Schauspielerin verleiht ihrer Leonore (im von Schulze bewusst hergestellten Kontrast zur singenden Leonore) ein Übermaß an jungmädchenhafter Leidenschaft mit „ Fridays for future“-Attitüde. So wird endlich einmal deutlich, dass der kompromisslose „Töt erst sein Weib“-Furor, mit dem sich die Frau dem Tyrannen Pizarro entgegenstellt, auch aus schwärmerischer Jugendlichkeit herrührt.

Man kann den Leonore-Sängerinnen natürlich kaum den Vorwurf machen, dass dies in üblichen Opernproduktionen sonst nicht zu sehen ist: Die Partie gehört zu den schwersten für Sopranistinnen – junge Sängerinnen machen um die Rolle zu Recht meist einen Bogen. Dennoch wäre es Grüneis beinahe gelungen, dem klugen dramaturgischen Konzept auch in Sachen Besetzung zu entsprechen. Denn es fiel auf, dass viele Rollen ausgesprochen jugendlich-lyrisch ausgedeutet wurden: Lindsay Funchal (Marzelline), Johannes Pietzonka (Jaquino) und Grzegorz Rozkwitalski (Rocco) ergänzten sich perfekt, die ursprünglich als Leonore vorgesehene Rollendebütantin Sonja Maria Westermann muss dazu wohl kongenial gepasst haben.

Zur Döbelner Premiere aber wurde sie krank, und so sprang kurzfristig Patricia Bänsch ein. Deren musikalische Ausdeutung ist über alle Zweifel erhaben, aber es ist eben eine sehr große Leonore, die sie auch schon an wesentlich größeren Häusern gesungen hat und die sie nun auf der Döbelner Puppenstubenbühne vor allen in den Ensembles immer wieder abbremsen muss. Ist sie hingegen solistisch gefordert wie in ihrer großen Szene des ersten Aktes, dann brilliert sie routiniert.

Orchester läuft zu Höchstform auf

Das ist übrigens genau jener Moment, in dem das Orchester auch in Höchstform spielt: Hier lässt sich Grüneis alle Zeit der Welt, die Hörner zaubern einen faszinierenden Gesamtklang, die Streicher schwelgen üppig. Was umso erstaunlicher ist, weil sich zuvor schon in der Ouvertüre von den Holzbläsern aus viel Unruhe im Orchester ausbreitet und der mächtig antreibende Dirigent große Mühe hat, das Ensemble zusammenzuhalten.

Der um den Freiberger A-cappella-Kammerchor erweiterte Chor wartet in der oratorienhaften Schlussszene mit viel zupackender Stimmkraft auf. Dass das direkt vor der Brandmauer platzierte Ensemble dabei akustisch (und nicht gerade günstig!) verstärkt wird, scheint darum unnötig. Den positiven Gesamteindruck der Produktion vermag dies jedoch kaum zu trüben.

Nächste Vorstellung im Theater Döbeln: Sonntag, 8. März, 17 Uhr.

Von Hagen Kunze