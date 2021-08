Mutmaßlichen Planenschlitzer angefahren? Ukrainer wehrt sich in Döbeln gegen Strafbefehl

Roßwein/Döbeln

Über diese spektakuläre Geschichte berichtete die Polizei vor zwei Jahren: Ein Lkw fährt auf dem Rastplatz Hansens Holz einen mutmaßlichen Planenschlitzer an. Diesen trifft die Polizei später 40 Kilometer weiter auf dem Rastplatz Muldental mit stark blutender Wunde am Oberschenkel. Die Beamten glauben ihm die Geschichte nicht, der Laster habe ihm erwischt, als er gerade austreten war.

Einspruch gegen Strafbefehl

Aber auch für den Lkw-Fahr hat der Vorfall Folgen. Das Gericht erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft einen Strafbefehl – also ein Urteil ohne Hauptverhandlung. Fast ein dreiviertel Jahr Haft mit Bewährung sieht dieses schriftliche Urteil als Strafe für die angebliche Körperverletzung vor. Dagegen hat der Ukrainer Einspruch eingelegt. Am Dienstag wollte Strafrichterin Marion Zöllner diesen im Amtsgericht Döbeln verhandeln.

Geschädigter kommt in Ketten

Aber von vier geladenen Zeugen fehlten drei, darunter der Geschädigte. „Der sitzt doch gerade in Leipzig oder Zwickau“, fiel der Dolmetscherin für Polnisch dazu ein. Also ließ Richterin Zöllner ein paar Anrufe tätigen. „Der Geschädigte sitzt in Leipzig in Untersuchungshaft. Wir können heute nicht verhandeln“, teilte die Vorsitzende das Ergebnis und die Folgen der Recherchen mit. Zum nächsten Verhandlungstermin lässt sich die Richterin den Geschädigten aus dem Knast kommen.

Geschädigter wollte offenbar Fernseher stehlen

„Wie im Krimi“, fasste Rechtsanwalt Ulrich Eppinger, der Verteidiger des Ukrainers, am Rande des Prozesses gegenüber lvz.de das damalige Geschehen zusammen. Sein Mandant will auch zum nächsten Termin die weite Reise aus der Ukraine nach Döbeln antreten. Laut Polizeimeldung von damals wäre der Ukrainer gegen fünf Uhr in seiner Fahrerkabine aufgewacht und hätte bemerkt, dass Unbekannte Flachbildfernseher, die er geladen hatte, in einen Transporter stapelten. Da startete er den Motor und fuhr los, hielt dann wenige Meter weiter an, um die Polizei zu rufen. Die Unbekannten fuhren daraufhin mit dem Transporter und einem VW Golf die Autobahn 14 in Richtung Magdeburg davon.

Von Dirk Wurzel