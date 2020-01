Döbeln

Ging dieser Griff nach einem Sparschwein nach hinten los? So sieht es jedenfalls derzeit in Döbeln aus. Erst am Mittwoch lenkte ein bis dato Unbekannter die Angestellte eines Geschäfts an der Dresdner Straße ab – offenbar, um sich zunächst ein gefülltes Sparschwein unter den Nagel reißen zu können. Der Schaden nach Angaben der Polizei: circa 5 Euro.

Doch damit ist die Geschichte noch nicht zu Ende. Am Donnerstagvormittag lief der Unbekannte der Geschädigten über den Weg. Die Frau erkannte den 59-jährigen Mann und rief die Polizei. „Beamte konnten kurz darauf den beschriebenen Mann kontrollieren. Ob der 59-jährige Deutsche das Sparschwein tatsächlich gestohlen hat, ist nunmehr Gegenstand der weiteren Ermittlungen“, teilt dazu die Pressestelle der Polizeidirektion Chemnitz mit.

Von ap/DAZ