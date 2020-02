Karneval in der Region - Mystisches in der Schelle und Zirkusluft in Ossig

„Haßlau, Helau!“ und „Spindel Ööööl!“ hallt es durch Ossig und Waldheim. Am Wochenende starteten die ersten Karnevalsvereine in ihren Veranstaltungsmarathon. Dabei wurden Geheimnisse gelüftet, Beamten beleidigt und Clowns gefrühstückt.