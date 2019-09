NSU-Monologe in Döbeln: Ein Theaterstück rüttelt auf

Döbeln

„NSU-Monologe“ nennt sich das dokumentarische Theater, das 90 Minuten lang die Mordserie der rechtsextremen Terrorbande Nationalsozialistischer Untergrund ausschließlich aus der Opferperspektive erzählt.

Schicksal zweier Familien beleuchtet

Dass derlei auch nach Ende des NSU-Prozesses bitter nötig ist, liegt auf der Hand: Vor Gericht stand die überlebende Täterin im Vordergrund, während der langjährigen Ermittlungen zuvor tappten die Behörden nicht nur im Dunkel, sondern zogen die Opfer auch selbst in den Kreis der Schuldigen.

Das Schicksal zweier Familien wird für das Stück näher beleuchtet, als Texte dienen die lediglich gekürzten, aber sonst nicht veränderten Zeitgenossen-Interviews mit Angehörigen der Ermordeten, die die „Bühne für Menschenrechte“ führte. Dieser überregionale Verbund von politisch interessierten Schauspielern ist es auch, der aus der wertvollen historischen Dokumentation ein 90-minütiges Stück formte, das nun in wechselnden Besetzungen in ganz Deutschland und darüber hinaus präsentiert wird.

Zuschauer lauschen gebannt

Sicher: Dramaturgisch ist nicht alles bis ins Letzte durchdacht – das Stück hat Längen, manchmal führt die Erzählweise zu Zeitsprüngen und Dopplungen. Aber „NSU-Monologe“ ist eben kein Theaterstück, das Dramaturgiepreise gewinnen will. Stattdessen soll es aufrütteln und das macht es an diesem Abend zweifellos. Gebannt lauschen die Zuhörer den vier Darstellern, erleben, wie aus zumeist gesichtslosen Opfern Menschen aus Fleisch und Blut werden. Menschen, die lachen, lieben oder auch weinen. Die mit ihren Kindern über Hausaufgaben streiten oder auch mal zwei, drei Tage nicht mit dem Partner reden. „Ich möchte, dass die Leute erfahren, wie es uns geht“, reflektiert die Ehefrau eines der Ermordeten im Interview.

Zum Teil regelrecht schmerzhaft: die vier Darsteller schaffen es, zumeist gesichtslose Opfer wieder zu Menschen aus Fleisch und Blut werden zu lassen. Quelle: Sven Bartsch

Bisweilen wird diese konsequente Opferperspektive sogar regelrecht schmerzhaft. Beispielsweise dann, wenn man erfährt, dass die Angehörigen schon recht schnell den Ermittlern Hinweise auf Neonazis als mögliche Täter gaben. „Sie glaubten uns nicht“, heißt es dann immer wieder – und das, obwohl in einem Fall sogar eine unbeteiligte Zeugin darauf hingewiesen hatte. So liegt es nahe, dass die „NSU-Monologe“ auch auf der Bühne einen offenen Schluss haben. Denn noch immer ist die Rolle des Verfassungsschutzes unklar und auch die Umbenennung zumindest einer Straße scheint noch in weiter Ferne zu liegen.

Ausstellung gibt Opfern ein Gesicht

Umrahmt wurde die Aufführung von der Eröffnung der Ausstellung „Todesopfer rechter Gewalt seit 1990“. Über den plakativen Titel mag man streiten, über den Inhalt aber nicht: 183 Menschen wurden seit 1990 in Deutschland aus gruppenbezogen menschenfeindlichen Motiven ermordet. Die Schau gibt vielen Opfern ein Bild und allen eine Geschichte. Auch jener 86-jährigen Döbelnerin, die im März 2017 starb, weil eine Rentnerin in einem Hausflur Kinderwagen angezündet hatte. In der Kriminalstatistik ist dieser Fall nicht als rechte Gewalt vermerkt, erklärte Ausstellungs-Organisator André Lösche, der in seinem Fazit aber betonte: „Die alte Dame starb, weil ein Mensch aus rassistischen Motiven heraus Brände legte.“

Von Hagen Kunze