Hartha

Friedensrichter Klaus Ahlrichs hat endgültig die Tür hinter sich zugeschlossen. Er hatte in dieser Woche seinen letzten Tag im Harthaer Rathaus. Eine neue Anwärterin für das Amt soll es bereits geben.

13 Jahre sind vergangenen, in denen Klaus Ahlrichs jeden Dienstag eine Stunde lang Menschen in Rechtsfragen beraten hat. Von 17 bis 18 Uhr konnten sie mit ihren Anliegen zu ihm ins Rathaus kommen.

„Jeder Fall ist wichtig“

Vor allem seien es Nachbarschaftsstreitigkeiten gewesen. „Jeder Fall ist wichtig“, sagt er. Entspannt sitzt er auf einem Stuhl im Sitzungsraum des Rathauses, die Hände im Schoß gefaltet und erzählt in lockerem Tonfall. Zu DDR-Zeiten seien Grenzen irgendwohin gesetzt worden, ohne zu wissen, ob diese auch stimmen. Wenn neue Nachbarn heute in ein Haus zogen, wollten diese es genau wissen. Die Neuvermessung kostete zum Teil mehr als 5.000 Euro. Meistens habe er die Streitigkeiten aber schlichten können. 90 Prozent seiner Fälle seien in einem Vergleich geendet. „Die Beratung hat mir am meisten Spaß gemacht“, sagt er. Diese findet vor Vergleichen oder sogar Anklagen statt.

„Nein, ich bin kein Jurist“

„Nein, ich bin kein Jurist“, sagt Ahlrichs und schüttelt energisch den Kopf. Bevor er 2005 mit seiner Frau nach Hartha zog, habe er in Wuppertal gelebt. Dort arbeitete er in der sozialen Rechtsstelle des Jugendamtes und später in der Rechtsstelle der Stadt Wuppertal. Sein Schwiegervater hatte in Hartha ein Haus, so kam er in die Industriestadt, als er in den Ruhestand ging. „Ich hatte kein Hobby, also bewarb ich mich auf die ausgeschriebene Stelle“, erzählt er weiter. 2006 wurde er dann Friedensrichter. Über fünf Jahre läuft eine Amtszeit, die verlängert werden darf. „Man muss unter 70 Jahre alt sein, wenn man das Amt antritt, aber man kann es weiter ausführen, wenn man die 70 überschritten hat“, erklärt er geduldig.

Orientierung am Profi

So blieb der heute 75-Jährige im Amt und wurde sogar Landesvorstand der Friedensrichter Chemnitz. „Zwar habe ich nicht direkt in der Richtung gearbeitet, aber ich kannte mich dennoch in dem Gebiet aus“, so Ahlrichs. Er habe bei Beratungen in seine Unterlagen gesehen, um den Menschen zu helfen. „Es gibt die Gesetzbücher, aber wenn sich ein Richter nicht daran hält, dann kann man den Leuten nicht helfen. Daher habe ich in die höchstrichterlichen Entscheidungen geschaut“, sagt er. Diese halfen ihm bei seinen Beratungen weiter.

Bearbeitungszeit für neuen Friedensrichter dauert Monate

Eine neue Anwärterin für das Amt gibt es bereits. Sie habe sich bei der Stadt Hartha gemeldet und müsse nun ihre Bewerbung abgeben. Bis sie das Amt antreten könne, würde es drei bis vier Monate dauern.

Und was folgt nun für Ahlrichs? „Das Leben genießen und reisen“. Seine Frau und er verbringen vor allem gerne Zeit am Gardasee. Zum letzten Mal packt Ahlrichs seine Akten in die Tasche. Er grinst breit und freut sich dabei. „Es waren schöne 13 Jahre, aber irgendwann ist es auch mal gut“, so Ahlrichs.

Von Nicole Grziwa