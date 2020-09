Nach 16 Jahren: Harthas Stadtrat Hans-Jürgen Gückel sagt Tschüss!

Hartha

„Wenn 24 Stunden am Tag nicht reichen, dann nimmt man noch die Nacht dazu“, sagt Hans-Jürgen Gückel und lacht verschmitzt. Wer Gückel kennt, der weiß, dass dieser Ausspruch bei ihm fast wörtlich zu nehmen ist. Seit 2012 ist der ehemalige Polizist eigentlich im Ruhestand. Doch seine Wochen waren in den vergangenen Jahren noch immer prall gefüllt. Jetzt fährt Gückel einen Gang zurück und legt nach 16 Jahren sein Stadtratsmandat für Harthas Linke nieder. Vor drei Wochen gab der 68-Jährige dazu eine Erklärung ab und verabschiedete sich von seinen Ratskollegen.

Zu beliebt um aufzuhören

„Ich habe vor fünf Jahren wieder einen neuen Beruf als Wachmann aufgenommen“, erklärt Gückel. Die Arbeitszeiten seien vor allem Nachtschichten. „Da habe ich in letzter Zeit einfach gemerkt, dass bei schweren Stadtratsthemen ich mich nicht mehr ganz so tief einarbeiten konnte.“ Ohnehin hatte Gückel gar nicht mehr geplant in dem Gemeindegremium mitzuarbeiten. Nach drei Amtszeiten sollte Schluss sein. Doch ein zu gutes Ergebnis bei den Kommunalwahlen 2019 machte Gückels Rücktrittswunsch vorerst einen Strich durch die Rechnung. Er trat wieder an, jedoch mit der Prämisse vorzeitig aus dem Amt auszuscheiden.

Gute Zusammenarbeit über Parteigrenzen

Nun ist es so weit. Der Linken-Routinier sagt Tschüss und blickt auf spannende Jahre in der Lokalpolitik zurück. „Es gab viele wichtige Themen, die uns seit meinem Antritt in der Stadt bewegt haben und bei denen wir auch Erfolge verzeichnen können“, erinnert sich Gückel. Ihm ist dabei eines ganz besonders wichtig: „Sacharbeit hat bei uns in Hartha immer Vorrang.“ Egal ob Linke, Freie Wähler oder CDU – gemeinsam habe man vieles bewegen können, auch wenn man mal politisch nicht der selben Ansicht war. „Etwa als es darum ging, unsere Schulen zu behalten“, sagt der vielfache Vater Gückel. Dass er mit seinen Ratskollegen die Schließungen der damaligen Mittelschule Hartha sowie der Landschule Gersdorf verhindern konnte, daran denkt er gerne zurück. „Denn eine Stadt ohne Schule, das geht einfach nicht!“

Stehender Applaus zum Abschied

Es ist diese Einstellung, die Gückel bei seinen Ratskollegen verdient gemacht hat. Nicht umsonst gab es zu seiner Verabschiedung noch einmal stehenden Applaus aus allen Lagern. Gückels Nachfolge ist indes noch nicht geklärt. Drei Personen stellten sich für die Linke zur Wahl auf und nur diese Listenplätze können nachrücken, wenn ein Stadtrat sein Amt niederlegt. Der potenzielle Nachfolger, Hans Hoffmann kann derzeit aus gesundheitlichen Grünen nicht einspringen. Schwächt sich die Linke somit nicht selbst? „Ich habe das bereits im Kreisverband angesprochen und für das Thema sensibilisiert. Wir sind auf der Suche“, sagt Gückel. Sollte nicht sofort ein Nachfolger für kommende Ratsperioden gefunden werden, sei dies aber kein Beinbruch. „Mir ist viel wichtiger, dass in Zukunft auch über Parteigrenzen hinweg sich Harthaer politisch für ihre Stadt engagieren.“

Aktiver Tischtennisspieler

Für Gückel selbst ist jetzt jedoch Schluss. Auf seinem Terminkalender sind nun andere Dinge rot angestrichen – sei es im neuen Beruf, als Jugendtrainer beim SV Döbeln oder selbst als aktiver Sportler in der Tischtennisabteilung der SG Sitten.

Von Max Hempel