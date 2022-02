Nach 80 Jahren: Roßweiner Auenstraße bekommt neues Innenleben

Roßwein

Im März fällt im Roßweiner Wohngebiet „Wanne“ der Startschuss für ein lange geplantes Straßenbauvorhaben. Es ist die dritte Baumaßnahme innerhalb von vier Jahren, die die Stadt Roßwein, die Döbeln-Oschatzer Wasserwirtschaft und die OFM GmbH des Abwasserzweckverbandes Obere Freiberger Mulde gemeinsam bestreiten. Gebaut wird der westliche Teil der Auenstraße inklusive Wiesenweg. Auf 340 Metern werden neue Trinkwasserrohre, ein neuer Mischwasserkanal sowie Leerrohre für den zukünftigen Breitbandausbau verlegt. In diesem Zug wird auch die Straße saniert.

Schon seit drei Jahren beplant die OFM GmbH das Vorhaben. Das ist eine lange Zeit. Erforderlich war das, weil die hydraulischen Voraussetzungen für den Kanalbau geprüft werden mussten und verschiedene Genehmigungen erforderlich waren. Das Wohngebiet Wanne mit der Auenstraße liegt in unmittelbarer Nähe zur Kläranlage. Die Straße hat ein Mischwassersystem, in dem Regen und Abwasser gemeinsam fließen. „Aus dem Wohngebiet dürfen nur maximal zehn Liter pro Sekunde zur Kläranlage abgeleitet werden“, erklärt OFM-Geschäftsführer Frank Lessig, warum die Planungen etwas länger gedauert haben. Also wird zusätzlich ein 35 Meter langer Stauraumkanal mit 80 Zentimetern Durchmesser und einem Gesamtvolumen von 16 Kubikmetern eingebaut, in dem das gesamte Wasser gesammelt wird.

Der Kanal, der in der westlichen Auenstraße liegt, ist über 80 Jahre alt, deformiert und gerissen. Auf 340 Metern wird er neu gebaut, mit Durchmessern von 40, bzw. 50 Zentimetern. Im diesem Zuge werden auch die 18 anliegenden Hausanschlüsse erneuert. Die Kosten für den Kanalbau liegen bei 456000 Euro, die Trinkwasserleitungen kosten 119000 Euro, der Straßenbau 269000 Euro. Alle drei Lose sind nach der Ausschreibung im Herbst an die Firma LFT Straßenbau gegangen.

Letzter liegt finanziell gesehen in den Händen der Stadt. Die Straße bekommt einen 60 Zentimeter starken frostsicheren Aufbau und eine Bitumendecke. Die Bordsteine und die Straßeneinläufe werden erneuert, genauso der Gehweg, der auch wieder bituminiert wird. Gebaut wird straßenabschnittsweise, was mit einer Vollsperrung für den Durchgangsverkehr verbunden ist. Die Zufahrt zu den Grundstücken sollen aber immer gewährleistet werden, die Anwohner wurden bereits informiert.

Nach Ostern sollen die Arbeiten beginnen. Das Ziel ist es, die Maßnahme noch in diesem Jahr abzuschließen, also im November. Das Auenstraße ist nicht das letzte Gemeinschaftsprojekt von Stadt, OFM und DOWW. Ebenfalls auf der To-do-Liste stehen die Gersdorfer Straße, die Straße am Bahnhof und die Straße an der Laute. Dafür laufen momentan die Planungen, umgesetzt werden sollen die Projekte 2023 und 2024.

