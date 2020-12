Nach Beschwerden von Anwohnern: Busfahrplan für Wollsdorf geändert

Wollsdorf

Im Sommer flammte ein Thema auf: Der Busverkehr, der sich durch das kleine Örtchen Wollsdorf in der Gemeinde Großweitzschen schlängelt, rief kritische Anwohner auf den Plan. Zu viele Busse würden durchs Dorf fahren. Das sei gar nicht nötig, die Straßen für solch schweren Verkehr gar nicht ausgelegt. Beim zuständigen Verkehrsunternehmen, der Regiobus Mittelsachsen GmbH, nachgehakt, zeigte sich: Beschwerden von Anwohnern seien nicht eingegangen. Auch heute, ein halbes Jahr später, erklärt Henning Schmidt, Fachbereichsleiter Verkehr bei Regiobus: Meldungen von Bürgern, die den Bus erhalten oder diejenigen, die ihn lieber streichen wollen, gab es nicht. „Eine Resonanz hat es weder in die eine noch in die andere Richtung gegeben“, so Schmidt. Dabei signalisierte Henning Schmidt schon im Sommer, Änderungen wären möglich. Zu der Zeit erarbeitete man bei Regiobus gerade den neuen Fahrplan. In dem gibt es nun – trotz ausgebliebener Reaktionen – Änderungen für die Haltestelle in Wollsdorf.

Schulbuslinien bleiben bestehen

Zwei Schulbuslinien (850 und 860) fahren Wollsdorf dreimal am Tag an – einmal morgens, zweimal am Nachmittag. Daran hat sich auch mit dem neuen Fahrplan nichts geändert. Dafür gibt es im Fahrplan der Linie 895, die Döbeln und Leisnig miteinander verbindet, erhebliche Änderungen.

Bisher fuhr dieser Bus werktags außerhalb der Ferien 16 Mal durch Wollsdorf. In den Ferien kam die Linie zwölf Mal. Immer über den ganzen Tag verteilt. Im seit dem 13. Dezember geltenden neuen Busfahrplan wird die Haltestelle in Wollsdorf zum großen Teil nur noch bei Bedarf angefahren. Will jemand aus- oder einsteigen, muss er das mindestens 60 Minuten vor Fahrtbeginn telefonisch mitteilen. Unter der Telefonnummer 03431/67 08 15 muss der Mitfahrwunsch angemeldet werden. „Oder wenn ein im Bus befindlicher Fahrgast dort aussteigen möchte, kann er das dem Fahrer mitteilen“, erklärt Henning Schmidt. Auf Gut Glück fährt diese Linie also nicht mehr durch den kleinen Ort.

Nur noch vier feste Haltezeiten

Lediglich vier Mal am Tag führt die Route zu festgesetzten Zeiten durch Wollsdorf. Eine vorherige Anmeldung ist dafür also nicht nötig. Das betrifft die Zeiten 7 Uhr und 14.06 Uhr auf der Strecke von Döbeln nach Leisnig. Auf seiner Fahrt von Leisnig nach Döbeln hält der Bus 14.10 Uhr und 14.45 Uhr.

Von Stephanie Helm