Nach Bewährungsstrafe für Libyer in Döbeln: Gleiches Recht für alle

Döbeln

Jubeln kann man über dieses Urteil nicht. Ein schlecht integrierter und abgelehnter Asylbewerber aus Nordafrika handelt mit Drogen und bekommt Bewährung. Manch Gutmeinender wird jetzt vielleicht sagen, dass Asylbewerber zu wenig Geld bekämen und ihnen deshalb oft gar nichts anderes übrig bliebe, als Drogen zu verkaufen. Das ist aber Unsinn angesichts der großen Mehrheit derer, die mit wenig Geld klarkommen und nicht kriminell werden, wie der Nordafrikaner. In seinem Fall wäre es nur zu begrüßen, wenn ihm der Staat den begleiteten Heimflug spendiert. Dann bräuchte das Gericht auch nicht mehr zu überwachen, ob er sich an seine Bewährungsauflagen hält. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass er gegen diese verstößt und dann ins Gefängnis muss, was auch wieder Geld kostet. Vor diesem Hintergrund geht die Bewährung in Ordnung. Auch wenn sich diese nur darin begründet, dass der Libyer bisher noch nicht mit Drogendelikten aufgefallen ist und trotz anderer Vorstrafen jetzt das erste Mal richtig vor Gericht stand. Ein Deutscher wäre unter solchen Umständen übrigens auch mit Bewährung davon gekommen. Es ist wohltuend zu wissen, dass wir vom Grundsatz „gleiches Recht für alle“ nicht so weit weg sind, wie oft behauptet.

Von Dirk Wurzel