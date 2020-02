Nach Brand-Serie: Zeugen Jehovas in Oschatz verkaufen ihren Königreichssaal

Oschatz

Hartmut Kretzschmar hat genau mitgezählt: „Vor einem Jahr hatten wir den achten Brandanschlag auf unser Gemeindehaus“, sagt der Vorsitzende der Oschatzer Gemeinde der Zeugen Jehovas. Jetzt ziehen die Mitglieder der Glaubensgemeinschaft die Reißleine für das Gebäude in der Ambrosius-Marthaus-Straße. „Das war ein schmerzlicher Entschluss für uns. Wir wollen aber nicht riskieren, dass hier irgendwann mal einer mit dem Maschinengewehr reingeht“, sagt der 71-Jährige. Deshalb soll der Königreichssaal verkauft werden. „Es gibt mittlerweile vier Interessenten aus Oschatz.“

Die Zeugen Jehovas bauen 2011 ihren abgebrannten Königreichssaal wieder auf. Quelle: Dirk Hunger

Als sich die damals noch etwa 70 Mitglieder im Jahr 2007 zu dem Neubau entschlossen, waren sie voller Optimismus. Drei Jahre später ging das Haus das erste Mal in Flammen auf – und wurde wieder aufgebaut. 2013 stand der Königreichssaal erneut in Flammen. Und seitdem hat es immer wieder Brandanschläge gegeben – zuletzt im Februar des vergangenen Jahres.

„Nicht frei rumlaufen lassen“

Derzeit muss sich der 37 Jahre alte Oschatzer Robert L. wegen schwerer Brandstiftung vor dem Leipziger Landgericht verantworten, er soll mehrmals am Oschatzer Königreichssaal gezündelt haben. Für Donnerstag ist der letzte von vier Verhandlungstagen angesetzt. Der Vorsitzende der Oschatzer Jehova-Gemeinde, Hartmut Kretzschmar, möchte der Entscheidung des Gerichtes nicht vorgreifen. Doch er sagt: „So einen kann man nicht frei rumlaufen lassen.“ Dabei denkt Kretzschmar nicht nur an die Brandstiftungen, sondern auch an die Drohbriefe an ihn persönlich und andere Mitglieder der Glaubensgemeinschaft. Verfasser der Drohbriefe ist möglicherweise auch der mutmaßliche Brandstifter Robert L.

Glaubensgemeinschaft schrumpft

Für den Verkauf des Königreichssaals gibt es noch einen zweiten Grund. Die Oschatzer Jehova-Gemeinde ist in den vergangenen Jahren auf nunmehr etwa 55 Mitglieder geschrumpft, der Altersdurchschnitt liegt bei reichlich 50 Jahren. „Da wir eine weltweite Organisation sind, ziehen unsere jungen Leute in die großen Städte oder gehen ins Ausland“, nennt Hartmut Kretzschmar den Grund. In Oschatz gebe es nur noch vier sogenannte „Älteste“, die für die Leitung der Gemeindeversammlungen verantwortlich sind. Auch deshalb sei die Oschatzer Gemeinde aufgelöst worden – und deren Mitglieder sind nun in Döbeln, Wurzen und in Riesa aktiv.

Hoffnung nicht aufgegeben

Hartmut Kretzschmar hat sich für Riesa entschieden, wo über 100 Zeugen Jehovas zu den Versammlungen kommen und wo sich elf „Älteste“ in die Führung der Versammlungen reinteilen. Der 71-Jährige hofft darauf, dass sich unter dem Dach des Riesaer Gemeindehauses eines Tages wieder eine eigene Versammlung mit Mitgliedern aus der Region Oschatz zusammenfindet. „Der Saal in Riesa kann ja auch zwei Mal am Tag genutzt werden“, sagt Kretzschmar.

Der Oschatzer Oberbürgermeister Andreas Kretschmar (parteilos) bedauert, dass die Glaubensgemeinschaft wegzieht. Er findet es „schade, dass ein Stück Vielfalt unserer Stadt verloren geht.“

Von Frank Hörügel