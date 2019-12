Nach Brand in Leisnig: Wohnung für Mutter, zwei Töchter und zwei Vierbeiner gesucht

Leisnig

Dreimal umgezogen ist wie einmal abgebrannt – wie sich das anfühlt, bekommt gerade Yvonne Magin aus Leisnig zu spüren. Am 7. November musste die Feuerwehr zu dem Haus ausrücken, in welchem die 40-jährige Mutter zweier Töchter wohnte. Das Haus ist unbewohnbar. Doch es gibt Lichtblicke: „Gefreut habe ich mich über die spontane Hilfsbereitschaft von meinem Arbeitgeber.“ Die Frau arbeitet in drei Schichten bei der Firma Heiche. Kurz nach dem Brand habe ihr das Unternehmen mit einer dreistelligen Summe unter die Arme gegriffen, was ihr und ihren beiden 12- und 16-jährigen Töchtern sehr geholfen habe. „Auch in der Schule meiner jüngeren Tochter wurde Hilfe organisiert. Dabei kam Geld zusammen und Kleidung. Für das Nötigste konnten wir sorgen.“

Von Normalität kann keine Rede sein

Seit damals veränderte sich viel – von Normalität kann trotzdem keine Rede sein. Gebraucht wird eine Wohnung. Da zur Familie neben Mutter und Töchtern zwei Hunde gehören – ein Labradormischling sowie ein kleiner Vierbeiner – ist die Wohnungssuche eine Herausforderung. In den ersten zwei Tagen nach dem Brand bot eine Cousine einen Schlafplatz. Vorübergehend wohnen die Zwei- und Vierbeiner in Tautendorf bei Matthias Bittner und Nicole Ritzschel – sie kannten sich schon zuvor. In dem Haus mit Grundstück ist Platz. Die Magins nutzen ein Zimmer allein sowie weitere Räume. „Das ist nur für begrenzte Zeit eine Option“, sagt Religionspädagogin Ritzschel. Damit trotzdem alles für die Behörden seinen Gang geht, ist eine ordnungsgemäße Ummeldung nötig. Momentan wird sämtliche Post aus dem Briefkasten in der Webergasse geholt.

Beim Notruf in der Warteschleife

Yvonne Magin war am 7. November auf Arbeit, als ihre zwölfjährige Tochter in dem Gebäude Rauch bemerkte. „Ich bin von der Arbeit weg, war innerhalb weniger Minuten daheim...“ Beim Wählen der Notrufnummer ging es erst einmal in die Warteschleife. Krankenwagen, Feuerwehr, Polizei, weitere zwei Feuerwehrautos fuhren am Häuschen vor. Es steht in einer geschlossenen Reihe. Uwe Dietrich vom städtischen Bau- und Ordnungsamt hat das Feuerwehrwesen in der Kommune in seiner Verantwortung, muss zudem im Blick haben, ob von einer Situation Gefahr für die Stadtbewohner ausgeht. Das Haus in der Leisniger Altstadt sei schon von Lage und Bauart nicht ohne, sagt er: „Vor hundert Jahren waren Brandwände noch kein Standard.“ Der Risiko-Faktor: Die Installation der elektrischen Leitungen sei als kritisch einzuschätzen. Es besteht die Befürchtung, es könne erneut brennen, sollten die Leitungen in Betrieb genommen werden. Die Bewohnerin schildert, in der Vergangenheit hätten schon Steckdosen gebrannt. Sie mietete das Haus von einem Mann, der ihres Wissens aus der Gegend um Mügeln stammt und derzeit in Paraguay wohnt. Wie es weitergeht? „Das weiß keiner...“

