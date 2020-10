Nach Brand in Westewitzer Wohnblock: Weihnachten zuhause

Westewitz

Genau acht Wochen ist es her, dass es in Westewitz einen Kellerbrand in einem Wohnblock gegeben hat. Die betroffenen acht Mietparteien mussten ihre Wohnungen noch in der Nacht verlassen. Sie wurden in der nahen Klinik und bei der Brücke untergebracht. Dort wohnt der Großteil auch jetzt noch. Damit die Mieter so schnell wie möglich wieder in eigenen vier Wände ziehen können, müssen die Ausweichwohnungen vorgerichtet werden. Denn zurück in ihre bisherigen Wohnungen sollen die betroffenen Mieter nicht ziehen.

Unmut bei betroffenen Mietern

Rund 58 000 Euro muss die Gemeinde Großweitzschen in die Hand nehmen, um die Wohnungen vorzurichten. Das passiert nach Mindestanforderungen, erklärt Bürgermeister Jörg Burkert (Freie Wähler). Genau dort sieht CDU-Gemeinderat ein Problem, denn: „Einige Mieter haben ihre Wohnung auf eigenen Kosten hochwertiger ausgestattet.“ Krawczyk spricht von Unmut, der sich bei den Betroffen breit macht. „Diese Mieter hatten bedeutend bessere Wohnungen und müssen jetzt in eine Standard-Wohnung ziehen“, sagt er.

Weihnachten zuhause

Die neuen Wohnungen sollen zeitgemäß und nach neuesten Sicherheitsbestimmungen vorgerichtet werden, beteuert Jörg Burkert. Neue Beläge kommen ebenso rein. „Wir können es nicht allen recht machen und alles 1:1 so herrichten, wie es die Mieter in ihren bisherigen Wohnungen hatten, aber wir versuchen es“, so der Bürgermeister.

Der Grund warum die Mieter nicht in ihre alten Wohnungen kommen, ist die Ungewissheit, wann das passieren könnte. Die Brandschäden sind noch lange nicht beseitigt. „Wir können jetzt nicht beurteilen, wann sie wieder zurück könnten“, sagt Burkert. Deshalb werden die neuen Wohnungen vorgerichtet. Das geht schneller, so dass alle acht Mietparteien bis Weihnachten in ihren neuen vier Wänden sein können.

7520 Euro pro Wohnung

Dafür war nun auch der Beschluss der Gemeinderäte nötig. Weil es sich bei den 58 000 Euro um eine außerplanmäßige Ausgabe handelt. Für das Geld bringen Fliesenleger, Elektriker, Maler sowie eine Heizungs- und Sanitärfirma die Wohnungen auf Vordermann. Die größten Posten (rund 26 000 Euro) werden dabei für Maler- und Elektrikarbeiten (rund 17 000 Euro) nötig.

Die Kosten – durchschnittlich 7250 Euro pro Wohnung – kommen Ratsmitglied Mario Pohl zu gering vor. „Es ist schon viel passiert. Die Wohnungen wurden von den Bauhofmitarbeitern und sogar den zukünftigen Mietern entkernt“, erklärt Jörg Burkert. Er geht davon aus, dass die Kosten sogar geringer ausfallen könnten.

Bauausschuss sollte tagen

CDU-Rätin Susann Munz bemängelte derweil, dass der Bauausschuss nicht zum Thema getagt hat. „Wir haben ein Haufen Bauleute im Gemeinderat sitzen. Die hätten bei der Ausschreibung helfen können.“ Sie stimmte schließlich auch gegen die Bereitstellung der 58 000 Euro. Alle anderen Räte dafür.

Von Stephanie Helm