Nach Branddrama in Döbeln-Nord beginnen die Aufräumarbeiten

Döbeln

Das Feuer im Keller des seniorengerechten Wohnblocks im Doblinaweg in Döbeln-Nord war Brandstiftung. Davon geht der Brandursachenermittler der Polizei nach seinen Untersuchungen aus. Vier Bewohner zwischen 56 und 86 Jahren mussten wegen des Verdachts der Rauchgasvergiftung medizinisch behandelt werden, drei von ihnen stationär im Krankenhaus.

Haus bleibt unbewohnbar

Das Haus ist derzeit nicht bewohnbar. „Wir haben alles mögliche veranlasst, damit unsere Mieter so schnell wie möglich wieder in ihre Wohnungen zurück können“, sagt Dirk Förster-Wehle, Leiter Immobilienmanagement der TAG Wohnen in Döbeln, der das erst vor kurzem sanierte Wohnhaus gehört.

Zehn bis zwölf Mitarbeiter ein Firma für Brandschadenbeseitigung sind seit Freitag im Einsatz, um die Keller nach dem Brand zu beräumen. „Das wird sich auch noch am Sonnabend hinziehen. Wenn alles gut geht können am Montag Klempner und Elektriker beginnen“, hofft Dirk Förster Wehle. Das Feuer, das an zwei unterschiedlichen Stellen gleichzeitig wütete, hat die Kunststoffrohre der Abwasserleitungen und einige Stromkabel zerstört. Deshalb sind die Wohnungen ohne Strom und Wasser. Wann die 40 Mieter wieder ins Haus können, will der TAG-Leiter noch nicht vorhersagen. „Ich hoffe schnellstmöglich Doch, das hängt vom genauen Schadensbild ab und davon, wie schnell die Handwerker loslegen können.“ Ein Gutachter ermittelt aktuell die Höhe des Schadens.

Gute Zusammenarbeit aller Helfer

Von den Bewohnern der 40 Wohnungen im Haus kamen die meisten bei Angehörigen unter. Acht wurden in Hotelzimmern in der Innenstadt untergebracht, sechs zogen in Gästewohnungen der TAG und der Wohnungsgenossenschaft Fortschritt ein. Vier pflegebedürftige Mieter nahm die Firma Brambor unbürokratisch in ihrer Kurzzeitpflege in Roßwein auf. Das Unternehmen aber auch weitere Pflegedienste betreuen viele Bewohner in dem barrierearmen Wohnhaus. „Wir haben schnell Lösungen gefunden und helfen uns untereinander in solchen Situation“, sagt Benjamin Brambor, Pflegedienstleiter des Unternehmens. „Ich bin allen Einsatzkräften, der Stadtverwaltung, den Kollegen aus unserem Unternehmen und den Wohnungsgenossenschaft sehr dankbar, für die tolle Zusammenarbeit bei der Bewältigung dieser Krisensituation“, sagt Dirk Förster-Wehle vom Vermieter TAG. Das Zusammenspiel aller sei beispielhaft gewesen.

Noch am Morgen gab es Kontrollrundgang im Keller

Noch am Morgen des Brandes bis gegen 10 Uhr hatte es übrigens von Seiten der TAG im Keller des betroffenen Hauses eine turnusmäßige Kontrolle gegeben. Dabei wurde zum Beispiel kontrolliert, dass nichts in den Fluchtwegen abgestellt ist und alles funktioniert. Gegen 12 Uhr brannte es in dem Keller lichterloh.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten. Diese werden gebeten, sich unter Telefon 0371/387-3448 bei der Kriminalpolizei Chemnitz zu melden.

Von Thomas Sparrer