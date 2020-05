Bürger sollen jetzt besonders lokale Anbieter unterstützen

Döbeln

Corona sorgt auch im Haushalt der Stadt Döbeln bis zum Jahresende für Einnahmenausfälle. Das kündigte Oberbürgermeister Sven Liebhauser am Donnerstag vor dem Stadtrat an. Doch zunächst brach er eine Lanze für Handel, Gastronomie und Gewerbetreibende. Die Stadt und ihre Bürger müssten alles dafür tun, dass Händler, Gastronomen und Gewerbetreibende schnell wieder auf die Beine kommen. Deshalb sollen die Bürger unbedingt lokal einkaufen und Dienstleistungen nutzen. „Helfen sie alle mit, dass unsere Stadt ihre Lebensqualität durch unsere lokalen Anbieter behält“, so Liebhauser. Er hofft, dass nun auch das Henwi-Kaufhaus wieder öffnen kann und zeitnah auch Lockerungen für die Gastronomen kommen. Um für die Gastronomen einen Beitrag zu leisten, wolle die Stadt bis auf weiteres auf jegliche Sondernutzungsgebühren für Freisitze verzichten, so Liebhauser.

Rathaus wieder offen

„Auch, wenn das Rathaus in den vergangenen Wochen geschlossen war: Die Verwaltung war immer erreichbar, immer einsatzbereit und für die Bürger da“, schilderte Oberbürgermeister Sven Liebhauser den Stadträten. In dringenden Fällen waren persönliche Kontakte mit Mitarbeitern möglich, diese wurden zuvor telefonisch oder per Mail vereinbart. Ab kommender Woche wird das Rathaus zu den regulären Zeiten wieder geöffnet sein, erstmals also am Dienstag, dem 5. Mai. Es gelten die üblichen Abstands- und Hygieneregeln, Mund- und Nasenbedeckungen sind verbindlich.

Bibliothek und Museum öffnen

Die Stadtbibliothek sowie das Stadtmuseum und die Kleine Galerie werden ebenfalls ab kommender Woche wieder zu den üblichen Zeiten öffnen. Auch hier sind die üblichen Abstands- und Hygieneregeln einzuhalten und die Besucher müssen eine Mund- und Nasenbedeckung tragen. In die Bibliothek werden maximal 30 Einzelpersonen eingelassen. Durch die Ausgabe von Körben wird dies geregelt. Am Empfangstresen wurden bereits Tröpfchenschutzscheiben aufgestellt. Der Zugang zum Tresen wird reguliert. Desinfektionsmittel stehen bereit, auch die Körbe werden desinfiziert.

Für die Gemeindebibliotheken Ziegra, Limmritz und Töpeln wird eine Lösung noch vorbereitet.

Beim Stadtmuseum im Rathaus ist die maximale Besucherzahl auf sechs begrenzt, Gruppenführungen wird es vorerst nicht geben.

In einigen Bereichen,wie dem Bürgerbüro oder der Bibliothek ist in den ersten Tagen mit einer stärkeren Frequentierung zu rechnen. Die Bürger werden deshalb gebeten, sich darauf einzustellen. Die Döbeln-Information hat auch seit vergangener Woche wieder geöffnet.

Bis Juni keine Elternbeiträge

In seiner Sitzung am Donnerstag beschloss der Stadtrat einstimmig, für die Monate Mai und Juni allen Eltern, die keine Notbetreuung in den Kindereinrichtungen der Stadt in Anspruch nehmen konnten, den Elternbeitrag zu erlassen. Im Zeitraum vom 16. März bis 17. April wurden alle Elternbeiträge erlassen. Eltern, die ihre Kinder in der Notbetreuung haben, müssen seit 17. April nun wieder dafür bezahlen. In den Kindergärten der Stadt wurden in ersten Wochen der Corona-Krise 41 Kinder in allen Einrichtungen betreut. Die Zahl stieg von 57 über 103 auf aktuell 155 Kinder in der Notbetreuung der städtischen Kitas. Das sind 13 Prozent der angemeldeten Kinder. Die Quote steigt nun wieder an.

Einnahmen brechen ein Durch die Corona-Krise rechnet die Stadt Döbeln im laufenden Haushalt allein bis zum Jahresende mit mindestens einer Millionen Euro Einnahmeausfällen bei der Gewerbesteuer. Das sagte Oberbürgermeister Sven Liebhauser am Donnerstag vor dem Stadtrat. Auch bei den Zuweisungen aus den Einkommenssteuern der Bürger und bei den kommunalen Anteilen an den Umsatzsteuern rechnet die Stadt mit deutlich weniger Einnahmen in ihrem Haushalt. Eine Haushaltsperre wurde deshalb aber noch nicht angekündigt.

