Nach Corona-Zwangspause: Stockcar-Rennen in Hartha für Ende Oktober geplant

Hartha

Ende Oktober sollen die Autos wieder ihre Runden drehen auf der Anlage in der Aschershainer Straße in Hartha. Im Herbst 2019 fand das letzte Stockcar-Rennen statt. Seitdem ist es ruhig geworden. Vorsitzender des Motorsportclub Hartha, Stephan Schäfer, hofft auf eine Austragung in gut zwei Monaten. „Wir sind gerade an der Erarbeitung des Hygienekonzeptes, fragen Streckenposten und Rettungsdienst an und verschicken auch demnächst die Einladungen an die Fahrerinnen und Fahrer. Alles hängt aber von der Genehmigung der Veranstaltung ab“, so Schäfer. An den nächsten Wochenenden soll die Strecke wieder fit gemacht werden. Auch falls das Rennen abgesagt wird, müssen sich die Vereinsleute wieder um ihr Gelände kümmern.

Traditionell gehe die Veranstaltung mit Trainings- und Wertungsläufen sowie dem bei Zuschauern beliebten Vernichtungslauf über zwei Tage. „Kleiner oder kürzer können wir die Veranstaltung eigentlich nicht machen. Mit Helfer, Fahrer, Teams und Rettungskräften kommen wir schon ohne Zuschauer auf etwa 600 Personen.“ Ohne Zuschauer – das wäre keine Option. „Wir müssen den hohen Organisationsaufwand finanzieren und sind auf die Eintrittsgelder angewiesen“, sagt Schäfer.

Von Kathleen Retzar