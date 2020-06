Nach Durchsuchung in Döbeln: Tatverdächtiger auf freiem Fuß

Döbeln

Der 35-jährige Tatverdächtige, dessen Döbelner Wohnung Ermittler des Landeskriminalamtes ( LKA) am Dienstagmorgen durchsucht hatten, befindet sich auf freiem Fuß. „Der Mann wurde vernommen und es erfolgten Maßnahmen der Identitätsfeststellung. Er wurde aber nicht festgenommen“, erklärte LKA-Sprecher Tom Bernhardt am Mittwoch auf Anfrage. Beamte der Sonderkommission Rechtsextremismus des LKA ermitteln im Fall der Brandanschläge, die am 21. Februar an der Bahnhofstraße in Döbeln verübt wurden – im Hinterhof einer Shisha-Bar und im Keller unter einem Döner-Imbiss. Es besteht der Verdacht der versuchten schweren Brandstiftung. Die Soko Rex kommt zum Einsatz, weil „nach Würdigung der Gesamtumstände eine politische Motivation nicht ausgeschlossen ist“, so Bernhardt. Damit sind auch die beiden gastronomischen Einrichtungen gemeint, die möglicherweise das Ziel der Brandanschläge waren, bei denen hoher Sachschaden entstand.

„Warnsignal für Döbeln “

Indes meldet sich die mittelsächsische Landtagsabgeordnete der Linksfraktion, Marika Tändler-Walenta, zu dem Fall zu Wort. Ihr Döbelner Bürgerbüro befindet sich in unmittelbarer Nähe der Tatorte, sie habe sich nach den Bränden vor Ort ein Bild von den Schäden gemacht und eine Anfrage an die Staatsregierung gestellt. Demnach werde zum Motiv noch ermittelt, wie sich ja nun auch mit der Durchsuchung herausgestellt hat. Tändler-Walenta: „Aber der Umstand, dass die Soko Rex daran arbeitet, dürfte nicht auf einem Zufall beruhen. Sollte sich herausstellen, dass die Brandanschläge auf die beiden Geschäfte politisch rechts motiviert waren, wäre das ein Warnsignal für Döbeln. Ziel dieses Anschlags war jede Bewohnerin und jeder Bewohner der Stadt. Denn wer Brände legt, nimmt in Kauf, dass Menschen umkommen.“

Anzeige

Tändler-Walenta findet es auffällig, dass ein Gebäude mit einer Shisha-Bar und eines mit einem Dönerladen betroffen waren und das dazwischen ein Haus steht, das von den Bränden verschont geblieben ist.

Weitere LVZ+ Artikel

Auswertung kann dauern

Ob der ermittelte Tatverdächtige bekannt dafür ist, sich in der rechtsextremen Szene zu bewegen, dazu äußerte sich LKA-Sprecher Tom Bernhardt auf Anfrage nicht. Es werde in alle Richtungen weiter ermittelt. Das Auswerten des Laptops und des Mobiltelefones, die bei der Durchsuchung beschlagnahmt wurden, kann laut Bernhardt einige Zeit dauern: „Das kommt auch darauf an, was und wie viel darauf gefunden wird.“

Von Olaf Büchel