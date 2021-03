Nach Fahrerflucht in Roßwein – Polizei sucht Zeugen

Roßwein

Die Polizei sucht Zeugen nach einem Unfall in Roßwein. Der ereignete sich am vergangenen Sonntag, 7. März, gegen 20 Uhr in der Äußeren Wehrstraße. Der Halter eines ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparktem grünem PKW Audi vernahm gegen 20 Uhr einen lauten Knall und entdeckte im Anschluss den Schaden an seinem PKW. Der Unfallverursacher verließ unerkannt die Unfallstelle. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurden am Audi Schäden – unter anderem an Fahrertür, Spiegel, Kotflügel und Vorderrad – in einer Schadenshöhe von 5.000 Euro dokumentiert. Der Unbekannte ist vermutlich mit einem silberfarbenem PKW Chevrolet Cruze in Richtung Stadtzentrum gefahren, als er den PKW streifte. Dieser müsste Schäden auf der rechten Beifahrerseite – vermutlich Stoßstange, Kotflügel und Spiegel – aufweisen. Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder dem Verursacher geben können, sollen sich unter der Telefonnummer 03431/6590 im Polizeirevier Döbeln melden.

Von DAZ