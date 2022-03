Döbeln

Die ersten Frauen und Kinder aus der Ukraine sind in Döbeln angekommen. Sie haben in der Stadt und dem Altkreis Döbeln zeitweilig eine neues und sicheres Zuhause gefunden. In den nächsten Wochen werden es noch mehr werden. Doch neben der Versorgung der Geflüchteten mit Wohnungen und dem Lebensnotwendigen brauchen die Kinder auch Bildung.

„Es gibt noch keinen Masterplan. Aber ich habe an unserer Schule schon mal überlegt, was wir tun könnten“, sagt Michael Höhme, Schulleiter des Lessing-Gymnasiums in Döbeln. In der Außenstelle am Körnerplatz gibt es bereits eine so genannte DaZ-Klasse mit Deutsch als Zweitsprache. Allerdings ist diese komplett ausgelastet. Doch im Gebäude, in dem ansonsten die Gymnasiasten der fünften und sechsten Klassen unterrichtet werden, gäbe es noch räumlich ein paar Optionen. „Ich verschaffe mir gerade, darüber einen Überblick und bin mit der Stadt und weiteren Stellen im Kontakt“, sagt Michael Höhme. Die entscheidende Frage ist aktuell, die Personalfrage. Denn im Lehrerkollegium des Gymnasiums gibt es derzeit keine freien Spitzen. Michael Höhme hat deshalb schon einiges auf dem Zettel und eine ganze Reihe von potenziellen Lehrkräften angerufen, darunter Leute aus der Ukraine mit Lehrerfahrung, aber auch ehemalige Lehrer, die russisch als mögliche Mittlersprache können. Bei allen Angerufenen und auch bei den großen Schülern gab es eine große Offenheit. Mancher Angerufene wollte erst noch einmal darüber schlafen. „Ich denke, wir kriegen in kurzer Zeit bestimmt etwas organisiert. Ich hoffe, dass wir in wenigen Tagen wissen, wohin die Reise geht“, so Michael Höhme.

Geklärt werden muss jetzt zum Beispiel schnellstmöglich, wie man die geeigneten Personen unter Vertrag bekommt. Vom Land gibt es dazu erste Regelungen. „Wenn es Hand und Fuß haben soll, braucht man belastbare Strukturen, da hilft gut gemeintes, aber rein ehrenamtliches Engagement von jemandem, der nur dienstagnachmittags kann, nicht weiter. Wichtig wäre, dass wir den Kindern und Jugendlichen jeden Tag ein paar Stunden Normalität in Form von Unterricht geben, ihnen helfen unsere Sprache zu lernen und sich zurechtzufinden“, so der Schulleiter.

Von Thomas Sparrer