Nach Gewaltspitze von Geringswalder Spieler: „Fußball – die andere Art Krieg“

Woran wird es liegen, dass Männer auf dem Fußballrasen austicken und aufeinander eintreten? An den Computerspielen nicht. Die Jungs treiben immerhin Sport, im Freien, im Team – alles schick. Das kann man so sehen wollen oder zutiefst empört von sich weisen, als These sei es erlaubt: Auf dem Fußballrasen machen junge Leute Erfahrungen wie zu anderen Zeiten ihre Vorfahren auf Schlachtfeldern. Das ist das, was Urgroßväter erzählen, wenn sie das Schlimme weggelacht haben: Kameradschaft, zusammenhalten, füreinander einstehen, sich später in anderen Lebenssphären unterstützen, jedenfalls den anderen nicht hängen lassen, ihn schützen. Blutsbrüderschaften fürs Leben entstehen im Krieg und beim Fußball. Wenn man es sich aussuchen kann, lieber bei Letzterem. Ausarten darf das nicht, wie im März auf dem Sportplatz von Geringswalde, selbst wenn dort kein Blut floss. Beim Sport sollte keiner so gefährdet sein, dass ein anderer ihn schützen muss und dabei wen anders beschädigt. Wird ein Spiel tatsächlich so hart gefochten, gehört es abgebrochen. Das trifft dann auch jene hart, die vom Spielfeldrand die Stimmung sinnlos aufkochen. Nur: Da kann sich der Schiedsrichter etwas anhören, nicht wahr? So viel zum Stichwort Krieg. Braucht einfach keiner.

