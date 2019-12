Nach Hausbrand in Leisnig: Posaunenklang, dann warme Suppe für alle

Leisnig/Tautendorf

Ein Hund kann nicht lachen. Die Bordercollie-Hündin von Yvonne Magin weiß das nicht. Nach dem Wohnungsbrand in der Leisniger Webergasse scheint sich die Hündin über das vorübergehende Zuhause von Frauchen, deren Tochter und eines weiteren Hundes überschwänglich zu freuen.

Suppe für alle als Dankeschön

Die Vier bleiben über Weihnachten bei ihrer Gastfamilie in Tautendorf. Am Sonnabend gibt es nun für die Leisniger Posaunenkonzert-Besucher eine Überraschung. Es ist eine etwas andere Art von Dankeschön.

Angst vor trostloser Weihnacht

Einen Monat nach dem Schwelbrand in ihrer Wohnung in der Leisniger Webergasse dachten Yvonne und Hannah Magin mehrfach darüber nach: Was für ein Weihnachtsfest würde das werden, in einer neuen Wohnung zwar, aber nur mit dem Nötigsten drin, vielleicht noch kahlen Wänden. Doch dann fiel die Entscheidung ihrer Gastgeber Matthias Bittner und Nicole Rietzschel aus Tautendorf: „Die Beiden können hier bleiben, ihre zwei Hunde auch. Das Weihnachtsfest wird jedenfalls hier bei uns gefeiert.“

Schnell halfen Arbeitgeber und Schule

Am Sonnabend wollen sich alle zusammen bei jenen bedanken, die der 40-Jährigen und ihrer 12-jährigen Tochter bisher schnell und unkompliziert halfen. Dazu zählen neben dem Arbeitgeber auch Schüler, Lehrer und Eltern aus Hannahs Schule.

Sonnabend Gulaschsuppe als Dankeschön

Wenn die Leisniger am Sonnabend 16.30 Uhr zum alljährlichen Posaunenkonzert in die St. Matthäi Kirche gehen, können sie danach ruhig noch etwas mehr Zeit einplanen: Auf dem Kirchplatz wird es im Kessel überm Feuer köcheln. „Wir wollen heiße Gulaschsuppe ausschenken als Zeichen dafür, dass wir die Hilfe aus den ersten Tagen nach dem Brand sehr zu schätzen wissen“, sagt Yvonne Magin.

Kirchgemeinde stimmt spontan zu

Die Idee hatte sie zusammen mit ihren Gastgebern, dem Handwerker Bittner und der Religionspädagogin Rietzschel. Diese fragte bei der evangelischen Kirchgemeinde von Leisnig nach, ob das so in Ordnung geht. Von dort kommt grünes Licht – die Sache ist für den Sonnabend fest geplant.

Nach Brand: Mit Vermieter noch alles offen

In Tautendorf, wo Rietzschel und Bittner zusammen mit fünf Kindern den ehemaligen Gasthof bewohnen, fanden die Magins eine vorübergehende Bleibe. Am 7. November machte ein Schwelbrand das von ihnen bewohnte Haus unbewohnbar gemacht. Momentan sei noch vieles mit dem Vermieter ungeklärt, sagt die alleinerziehende und in drei Schichten arbeitende Mutter. Was noch auf sie zu komme, könne sie selber noch gar nicht einschätzen. Bei den Tautendorfern jedenfalls fühle sie sich gut aufgehoben – „Gott sei Dank auch über die Weihnachtszeit.“

Von Steffi Robak