Nach Kellerbrand in Döbeln: Polizei ermittelt wegen Brandstiftung

Döbeln

Dieses Feuer hat erheblichen Schaden angerichtet. Teile des Hauses an der Straße der Jugend sind nicht bewohnbar, weil sie verrußt sind und die das Feuer die Versorgungsleitungen beschädigt hat. Am Montag untersuchte der Brandursachenermittler der Polizei den Brandort. Und stellte fest: Dieser ist auch ein Tatort. „ Nach derzeitigem Kenntnisstand wird von Brandstiftung ausgegangen“, informiert Markus Gerschler von der Stabsstelle Kommunikation der Polizeidirektion Chemnitz.

Am Sonntagnachmittag brannte es in dem Keller im Haus an der Straße der Jugend. Die Rettungskräfte brachten fünf Bewohner im Alter zwischen 26 und 88 Jahren in Sicherheit gebracht. Ein 68-Jähriger kam wegen des Verdachts der Rauchgasintoxikation in ein Krankenhaus. Die übrigen Hausbewohner hatten sich selbständig in Sicherheit bringen können.

Das Feuer in dem Kellerabteil konnte die Feuerwehr. 35 Kameraden waren mit acht Fahrzeugen im Einsatz. Nach Auskunft des Vermieters sind 20 Wohnungen in dem Haus betroffen, von denen 16 vermietet sind. Die Mieter kamen über Nacht bei Freunden und Bekannten unter.

Von Dirk Wurzel