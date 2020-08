Nach Kollision in Leisnig: War es Nötigung?

Hartha/Leisnig/Döbeln

Dass im Straßenverkehr die Nerven täglich blank liegen, ist hinlänglich bekannt. Manch einer lässt sich sogar zu gefährlichen Manövern hinreißen. Hupen, drängeln, ausbremsen – das alles kann unter Umständen im Straßenverkehr als Nötigung gelten und damit strafbar sein.

Mopedfahrer fährt auf

Und genau mit dem sah sich nun ein 39-Jähriger aus Hartha ausgesetzt. Der Vorwurf: Er soll im Juli vergangenen Jahres auf der Wilhelm-Ostwald-Straße in Leisnig zwei junge Mopedfahrer erst überholt und dann eine Vollbremsung hingelegt haben, um diese für ihr Fahrverhalten zu maßregeln. Es kam schließlich zum Unfall. Einer der beiden Zweiradfahrer konnte nicht mehr rechtzeitig ausweichen und prallte auf. Der Vorfall landete nun vor dem Amtsgericht Döbeln.

Harthaer bestreitet Tatvorwurf

Der Angeklagte bestreitet die Vorwürfe jedoch, er sei sich keiner Schuld bewusst. Der Harthaer schilderte die Situation anders. Er sei zuerst hinter einer Gruppe von fünf Jugendlichen Rollerfahren bei Tempo 50 hinterher gefahren und habe dann die ersten beiden überholt und zwischen beiden Gruppenteilen wieder eingeschert. In die Eisen sei er nur gestiegen, weil die drei vor ihm Fahrenden selbst das Tempo verlangsamten.

Richterin ermahnt Zeugen

Ganz anders hingegen behaupten das die zwei Mopedfahrer, beide 17 Jahre alt. Die drei Freunde, die Teil der Gruppe waren, seien schon gar nicht mehr in Sichtweite gewesen. Die Gefahrenbremsung habe ohne Anlass stattgefunden, meint der Geschädigte. Die Verteidigung hat an dieser Aussage ihre Zweifel und liest noch einmal die polizeiliche Zeugenaussage vor. Hier spricht der 17-Jährige selbst von einer geschlossenen Gruppe. Richterin Ines Opitz hakt noch einmal nach und ermahnte ihn daran: „Falschaussagen vor Gericht sind strafbar, erinnern Sie sich genau und schildern Sie nochmal.“ Plötzlich sind die eigenen Freunde doch wieder in Sichtweite. Der 17-Jährige verheddert sich. Und auch sein Kumpel, der zu dem Zeitpunkt neben ihm fuhr, macht widersprüchliche Angaben. Bei ihm ist nun von 100 Metern Abstand zum Rest der Gruppe die Rede.

Letztlich sind sich Richterin Opitz, die Staatsanwaltschaft sowie Verteidigung einig. Die heutige Hauptverhandlung hat den Vorfall nicht bestätigt. Der 39-Jährige Harthaer wird freigesprochen. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

Von Max Hempel