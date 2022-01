Ein Mann wurde offenbar Opfer eines Tötungsdeliktes in Schrebitz. In der Nacht zum Sonntag wurden Einsatzkräfte in den kleinen Ort gerufen. Ein Tatverdächtiger wurde geschnappt, ein weiterer stellte sich selbst der Polizei. Nachbarn berichten derweil davon, dass es in der Vergangenheit immer mal wieder Ärger dort gab.