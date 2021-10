Nach Razzia in Heyda – Prozess gegen mutmaßliche Autodiebe beginnt in Chemnitz

Heyda/Chemnitz

Ein Großaufgebot der Polizei sorgte am 6. Mai für Aufsehen in Heyda. Beamte der Polizeidirektion Leipzig und des Landeskriminalamtes durchsuchten eine Werkstatt im Waldheimer Ortsteil. Es ging um den Handel mit gestohlenen Autoteilen. Auch Tatverdächtige nahmen die Polizisten damals fest, einige sitzen seitdem in Untersuchungshaft. Wie die Polizei damals mitteilte, stellten die Beamten bei der Durchsuchung auch zahlreiche Beweismittel sicher.

Zum Abtransport vorbereitete Autoteile, Reifen, ein Teilelager und einen kompletten BMW fand die Polizei in der Werkstatt. Zwei Tatverdächtige wollten fliehen und wurden von Spezialkräften der Polizei festgenommen, die das Gelände umstellt hatten. Quelle: pd

Demnächst stehen sieben mutmaßliche Autodiebe in Chemnitz vor Gericht. Es handelt sich um Männer aus Belarus im Alter von 25 bis 38 Jahren. Die Staatsanwaltschaft beschuldigt sie unter anderem des schweren Bandendiebstahls und hat Anklage zum Landgericht erhoben. Diese wird die 6. Große Strafkammer des Landgerichts verhandeln. Schwerer Bandendiebstahl ist ein Verbrechen, für das das Gesetz mindestens ein Jahr Haft als Strafe vorsieht.

„Bei den Tatobjekten handelt es sich um Autos der Marke BMW, die mit dem Keyless-Go-System ausgestattet waren. Die Fahrzeuge sollen in Chemnitz, Bayreuth, Lüneburg und vielen weiteren Orten Deutschlands gestohlen und in einer Halle in Heyda zerlegt worden sein“, teilt Marika Lang, Richterin am Landgericht Chemnitz und dessen Pressesprecherin, mit. Die gestohlenen Fahrzeuge seien zwischen 30000 und 130000 Euro wert gewesen. Für den Prozess hat die Kammer zehn Verhandlungstage anberaumt. Einige der sieben Angeklagten haben mehrere Verteidiger.

Dieser BMW sollte offenbar zerlegt werden. Quelle: pd

Der großangelegten Razzia im Mai ging ein komplexes Ermittlungsverfahren voraus, das über ein Jahr lang dauerte und sich auf das gesamte Bundesgebiet erstreckte. Das teilten PD Chemnitz und Staatsanwaltschaft nach der Durchsuchung mit. „Im Zuge der sächsischen als auch bayerischen Ermittlungen ergaben sich Anhaltspunkte dafür, dass gestohlene BMW durch eine zunächst unbekannte Tätergruppierung bis unmittelbar vor der Durchsuchung auf das Betriebsgelände im Waldheimer Ortsteil Heyda gebracht wurden. Durch weitere Erkenntnisse bestand außerdem der Verdacht, dass diese Täter die gestohlenen BMW professionell zerlegt haben, um die die Autoteile auf dem osteuropäischen Markt zu verkaufen“, sagte damals der stellvertretender Polizeisprecher Andrzej Rydzik. (mit T.S.)

Von Dirk Wurzel