Chemnitz/Heyda

Es wird eng im Sitzungssaal. Sieben Angeklagte, 14 Verteidiger und die Dolmetscher sind unterzubringen. Mindestens eine dreiviertel Stunde vor Prozessbeginn waren die Wachtmeister des Landgerichts Chemnitz damit beschäftigt, den größten Sitzungssaal des Gerichts für die Verhandlung herzurichten. Sie schleppten Stühle, rückten Tische, zogen Strippen für die Mikrofone.

Den sieben Angeklagten aus Belarus liegt schwerer Bandendiebstahl zur Last. Sie sollen in einer Werkstatt in Heyda, einem Ortsteil von Waldheim, gestohlene BMW zerlegt haben, um die Teile zu verkaufen. Ein Großaufgebot der Polizei sorgte am 6. Mai für Aufsehen in Heyda. Beamte der Polizeidirektion Leipzig und des Landeskriminalamtes durchsuchten eine Werkstatt im Waldheimer Ortsteil. Der Razzia waren umfangreiche Ermittlungen der Polizei vorausgegangen.

Lesen Sie auch Großer Schlag gegen internationale BMW-Diebesbande in Heyda

Die Sitzordnung geht auf. Viertel nach neun beginnen die Wachtmeister des Landgerichts, die Angeklagten in Ketten in den Verhandlungsaal zu bringen. Sie sitzen allesamt in Untersuchungshaft. Um 9.30 Uhr sind alle Angeklagten da, die 6. Große Strafkammer betritt den Saal und der Prozess beginnt. In diesem sollen die sieben Angeklagten zu den Tatvorwürfen schweigen.

„Sie entschlossen sich, BMW arbeitsteilig zu entwenden und zu zerlegen und die Teile auf Lkw ins osteuropäische Ausland zu bringen“, sagte Staatsanwalt Seifert und trug danach 20 einzelne Taten vor. Unerheblich ist, ob sie die Autos selbst klauten. Es reicht, dass sie davon wussten. Auf das arbeitsteilige Vorgehen kommt es an. In Heyda hätten die Täter die Autos zerlegt, in einer Halle, die ein gewisser Axel B. angemietet hat, den die Staatsanwaltschaft gesondert verfolgt. Der Staatsanwalt schilderte auch, wie die Diebe die Autos in ganz Deutschland gestohlen haben sollen. Nämlich mit einem sogenannten Funkreichweitenverstärker. Ganz ohne falsche Schlüssel oder mechanische Gewalt. Das bordinterne Ortungssystem hätten die Täter ausgeschaltet.

Jedoch kriegte die Staatsanwaltschaft nicht alle Anklagepunkte durch. So hatte die 6. Große Strafkammer Probleme, alle Anklagepunkte zur Hauptverhandlung zuzulassen. In einigen Punkten eröffnete sie das Hauptverfahren nicht. Richter Kay-Uwe Sander, der Vorsitzende der 6. Großen Strafkammer, begründete dies mit der ständigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs und den Kommentaren zum Strafgesetzbuch.

Gegen 10.30 Uhr endete der erste Prozesstag dieses großen Strafverfahrens. Der Prozess wird fortgesetzt.

Von Dirk Wurzel