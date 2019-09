Nach Riesenloch in der Fahrbahn: Harthaer Sonnenstraße wieder befahrbar

Hartha

Seit des Unwetters am Abend des 18. August ist die Sonnenstraße vollgesperrt. Grund dafür ist das große Loch in Höhe des Stadtparkes, dass durch den Fahrbahneinsturz entstand. Doch noch in dieser Woche soll die Straße wieder befahrbar sein.

„Der Einbau der bituminösen Fahrbahndecke ist am Mittwoch vorgesehen, allerdings ist das auch vom Wetter abhängig“, sagte Technikleiter Reiner Müller vom Abwasserzweckverband „Untere Zschopau“. am Mittwoch soll die Stelle, an der das Loch war, asphaltiert werden.

Wassermassen drangen durch kaputtes Rohr

Durch den starken Niederschlag während des Gewitters, ging ein Stück des 60 bis 70 Jahre alten Mischwasserkanals kaputt. Es kam zu Ausspülungen, da die Wassermassen durch das kaputte Rohr drangen. Dadurch sackte die Straße zwei Meter ab.

Die Straßendecke zu schließen war aufwendig, da zunächst das Wasser weggepumpt werden musste. „Wir lassen nur dort asphaltieren, wo für den Graben die Straße aufgerissen wurde. Eine umfangreiche Straßensanierung soll dort jetzt nicht erfolgen“, sagte Bauamtsleiter Ronald Fischer. Ob der Kanal wegen des Gewitters kaputt ging, konnte nicht geklärt werden.

Von Nicole Grziwa