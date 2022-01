Waldheim

Stundenlang war die Bahnhofstraße am Samstagabend für den Verkehr gesperrt. Gegen 21.20 Uhr waren Schüsse gefallen, woraufhin die Polizei mit einem Großaufgebot im Einsatz war.

Während einer Verkehrskontrolle hatten die Polizisten ein geparktes Fahrzeug in unmittelbarer Nähe bemerkt, aus dem lautstark Musik drang. Im Umfeld des Pkw befanden sich zudem drei Personen, die sich dort augenscheinlich trafen. Plötzlich öffnete sich ein Fenstern eines angrenzenden Wohnhauses und ein Mann streckte einen waffenähnlichen Gegenstand in Richtung des geparkten Pkw. In der Folge knallte es dreimal lautstark. Einschüsse im Fahrzeug oder im nahen Umfeld konnten nicht festgestellt werden.

Da aufgrund des Erscheinungsbildes eine scharfe Schusswaffe nicht ausgeschlossen werden konnte, wurden weitere Einsatzkräfte hinzugezogen. Vor dem Wohnhaus konnten die Polizisten drei Hülsen einer Schreckschusswaffe fest- und sicherstellen. Zudem konnten die Beamten daraufhin einen Tatverdächtigen im Außenbereich ergreifen. Einen waffenähnlichen Gegenstand führte der 32-Jährige nicht mit sich. Ein mit ihm durchgeführter Atemalkoholtest ergab jedoch einen Wert von 1,22 Promille. Zudem reagierte ein Drogenschnelltest positiv auf Cannabis und Amphetamine.

In der Wohnung des Mannes konnten die Beamten keinen pistolenähnlichen Gegenstand auffinden, jedoch eine Vielzahl an Gegenständen und Flaggen, die der rechten Klientel zu verorten sind. Zudem erfolgte die Sicherstellung eines Cliptütchens mit Cannabis, welches in der Wohnung des 32-Jährigen gefunden wurde.

Während der polizeilichen Maßnahmen hisste weiterhin ein 25-jähriger Obermieter eine Reichskriegsflagge aus dem Fenster seiner Wohnung. Er gab gegenüber den Polizeibeamten an, eine Schreckschusswaffe zu besitzen, wisse aber nicht, wo sich diese befinden würde. Eine Wohnungsdurchsuchung bei dem 25-Jährigen führte ebenfalls nicht zum Auffinden der besagten Schreckschusswaffe.

Die Polizei ermittelt fortan wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz, Bedrohung und wegen des unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln. Wer sich für die Schussabgabe verantworten muss, wird Gegenstand der andauernden Ermittlungen sein.

Von daz