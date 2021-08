Nach Streit vor Supermarkt: Mann schwer verletzt

Geringswalde

Am Montagabend, gegen 19.10 Uhr, wollte der 36-jährige Fahrer eines Pkw Opel den Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Rochlitzer Straße verlassen, nachdem es zuvor offenbar einen Streit mit einer Bekannten gegeben hatte. Ein 37-jähriger Mann versuchte, sich in den Streit einzumischen. Er soll drohend auf den Opel und damit dessen Fahrer zugelaufen sein. Im weiteren Verlauf soll sich der 37-jährige an der noch offenen Fahrertür des Opel festgehalten haben, um diesen am Wegfahren zu hindern. Dabei verlor der Mann offenbar den Halt und stürzte. Er erlitt schwere Verletzungen. Sachschaden entstand keiner.

Von DAZ