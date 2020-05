Nach Windrad-Brand in Strocken: Rückbau oder Reparatur?

Strocken

Bereits im Februar brannte zwischen Strocken und Gallschütz ein Windrad (die DAZ berichtete). Wenige Stunden danach waren Mitarbeiter der Herstellerfirma „Vestas“ vor Ort, um das Windrad zu sichern. Die Herstellerfirma hat den Sachverhalt noch immer auf dem Tisch, wie Pressesprecherin Christina Schmidt auf Nachfrage mitteilt. „Vestas hat im Auftrag des Kunden erste Sicherungsmaßnahmen getroffen, welche der Standsicherheit der Windenergieanlagen dienen und Folgeschäden durch beispielsweise herabfallende Teile ausschließen.“

Eigentümer noch unsicher

Seitdem passierte nicht mehr viel. „Ein Wiederaufbau der Anlage ist möglich“, so die Pressesprecherin. „Der Kunde hat jedoch noch nicht abschließend entschieden, ob er einen Rückbau oder Wiederaufbau der Anlage wünscht.“ Damit steht ein Zeitpunkt für die Wiederaufnahme der Arbeiten vor Ort noch nicht fest. Noch immer stehen die Rotorblätter still und der Maschinenraum, also der obere Teil des Bauwerks, ist nach wie vor schwarz verkohlt vom Brand. Warum das Windrad in Flammen aufging, wird derzeit vom Gutachter, beziehungsweise der Versicherung des Kunden, ermittelt.

Vestas arbeitet trotz Corona

Fällt die Entscheidung des Eigentümers, ob Wiederaufbau oder Rückbau, könnten die Mitarbeiter der Herstellerfirma Vestas auch während der Corona-Krise arbeiten. Christina Schmidt dazu: „Vestas führt alle erforderlichen Arbeiten im Rahmen gesetzlicher Vorgaben durch.“

Von Stephanie Helm