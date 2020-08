Nach Würgespielen beim Sex bringt Döbelnerin Ex-Freund vor Gericht

Döbeln

Etwa ein Jahr lang lief die Beziehung gut zwischen dem 45-Jährigen Lkw-Fahrer und der 52-jährigen Döbelnerin, die sich über Facebook kennengelernt hatten. Das Ende im März 2019 verlief unschön und war ein reichliches Jahr später Gegenstand einer Verhandlung am Döbelner Amtsgericht. Der 45-Jährige saß vorm Schöffengericht unter Vorsitz von Richterin Karin Fahlberg auf der Anklagebank, die Staatsanwaltschaft warf ihm sexuelle Nötigung vor.

„Er ist ausgetickt“

In der letzten gemeinsamen Nacht soll der Kraftfahrer, der zu Beginn der Beziehung in Thüringen bei seiner Mutter lebte, seine Partnerin beim anfänglich einvernehmlichen Sex gewürgt und den Geschlechtsverkehr mit der Ansage, sie jetzt zu vergewaltigen, gegen ihren Willen fortgesetzt haben. Schläge ins Gesicht tauchten in der Anklageschrift ebenso auf wie das abschließende Ejakulieren ins Gesicht der Frau. „Er ist ausgetickt, da habe ich gedacht, bei dem Mann legt es einen Schalter um.“

Die Ereignisse in dieser Nacht hatten zunächst keine Konsequenzen für den Mann, der vor Gericht betonte, dass alles in dieser Nacht einvernehmlich geschehen sei. Das Paar aß zusammen, sie fuhr ihn schließlich mit ihrem Auto 200 Kilometer zu seinem in der Firma abgestellten Lkw, wo man sich mit einem Kuss voneinander verabschiedete.

Zwei Wochen später zur Polizei

Die Polizei suchte die Döbelnerin zunächst nicht auf. Das tat sie erst, als sich ihr Partner ein paar Tage später zum zweiten Mal und offenbar endgültig von ihr trennte, und sie versuchte, ihren Auto- und Wohnungsschlüssel zurückzuerhalten. Als sie den Beamten die Situation und ihr Anliegen schilderte, wiesen diese darauf hin, dass es sich bei den Ereignissen um eine Vergewaltigung gehandelt habe und man dies weiterverfolgen müsse.

in dubio pro reo

Fast zwei Stunden dauerte die Beweisaufnahme. Neben dem Angeklagten, der von Rechtsanwalt Martin Göddenhenrich vertreten wurde, und der Geschädigten, kamen auch die Polizistin, eine Freundin der Döbelnerin und ihr Ex-Ehemann zu Wort beim Versuch des Gerichtes, die Ereignisse in jener Nacht im März 2019 aufzuklären. Am Ende stand Aussage gegen Aussage. Die Staatsanwältin plädierte schließlich auf Freispruch. Die Schilderungen der Geschädigten seien zwar schlüssig, doch es blieben Zweifel aufgrund ihres Verhaltens nach der angeblichen Tat. Verteidiger Göddenhenrich bezeichnete die Anzeige als Retourkutsche und pflichtete der Staatsanwältin in Bezug auf das zu fällende Urteil bei. Das Schöffengericht sprach den Lkw-Fahrer nach kurzer Beratung frei. Richterin Fahlberg erklärte, dass am Ende Zweifel blieben, die nicht weiter aufgeklärt werden konnten. „Was wirklich passiert ist, wissen nur Sie.“ Es sei ungünstig, wenn sich jemand erst zwei Wochen später entscheide, zur Polizei zu gehen. Und es wirke so, dass die Geschädigte nicht nachhaltig beeindruckt gewesen sei von den Ereignissen der Nacht. „Es gibt eine klare Regelung im Strafrecht: Wenn wir nicht weiter aufklären können, sprechen wir frei“, erklärte die Vorsitzende das rechtsstaatliche Prinzip „in dubio pro reo – im Zweifel für den Angeklagten“.

Von Manuela Engelmann-Bunk