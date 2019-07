Döbeln/Leipzig

Erst am Montag ist in Döbeln eine 18-Jährige wohl von ihrem 41-jährigen Freund brutal angegriffen worden. Am Dienstag sollte sie sich selbst auf der Anklagebank des Amtsgerichts Döbeln wiederfinden, um einen Betrugsfall weiter zu verhandeln. Dort blieb zunächst jedoch unklar, ob die schwer verletzte Angeklagte nach dem Angriff überhaupt erscheint.

Junge Frau entlässt sich auf eigenen Wunsch

Thomas H. Fischer, Verteidiger der jungen Frau, berichtete am Morgen im Gerichtssaal davon, wie er seine Mandantin am Montagabend in der Leipziger Uniklinik besuchte. Dort sei sie gerade dabei gewesen, sich selbst zu entlassen. „Ich habe ihr davon abgeraten, weil sie einen sehr desolaten Eindruck machte“, so der Anwalt. Auch die Polizei bestätigt auf Nachfrage den Vorgang. Währenddessen konnte der Tatverdächtige nach wie vor nicht gefasst werden und befindet sich weiterhin auf der Flucht. „Die Ermittlungen dauern weiter an“, so ein Sprecher der Polizeidirektion Chemnitz am Dienstagmorgen.

Verkürzte Verhandlung

Unterdessen ließ das Gericht die 18-Jährige vorführen. Etwa eine Stunde nach des für 9 Uhr geplanten Verhandlungsbeginns betrat die übel zugerichtete Frau schließlich den Saal, wie unser Reporter von vor Ort berichtet. Aufgrund ihres Zustandes plant das Gericht, die Verhandlung kurz zu halten. Für eine längere Verhandlung sei die Angeklagte zu krank. Gehört werden so vorerst nur drei von insgesamt acht geladenen Zeugen.

Ein ausführlicher Bericht folgt.

Von Dirk Wurzel und André Pitz