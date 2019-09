Nach dem Tod von Harald Köpke: Döbelner Modellbahntage leben weiter

Döbeln

„Wir schaffen das!“, sagt Jörg Dathe vom Döbelner SV Vorwärts. Er meint damit, die Döbelner Modellbahntage weiterhin auf die Beine zu stellen. Der Termin fürs nächste Jahr steht jetzt fest: es ist der 15. und 16. Februar, also wie gewohnt in den Winterferien. Die Sporthalle an der Burgstraße soll wie immer der Schauplatz sein.

Zunächst gab es Unsicherheit

Noch im Juni dieses Jahres war gar nichts sicher. Der Sport- und Modellbahnfreund Harald Köpke war im Alter von 67 Jahren nach schwerer Krankheit verstorben. Da Köpke als engagiertes Mitglied des Sportvereins Vorwärts die Döbelner Modellbahntage nicht nur aus der Taufe gehoben, sondern sie auch in all den Jahren maßgeblich mit organisiert hatte und dabei tatkräftige Unterstützung von seiner Familie erhielt, herrschte zunächst Unsicherheit, wie es weiter geht.

Familie Köpke hält zur Stange

„Es hat inzwischen schon so viele Nachfragen gegeben. Und mein Mann hatte ja nach der letzten Ausstellung gleich wieder einige Zusagen für die nächste. Deshalb haben wir uns entschieden, dass wir weiter machen“, sagt Petra Köpke, Witwe des Verstorbenen. Sie selbst hatte immer die Bastelecke bei der Modellbahnschau betreut, Tochter Katja half beim Einlass, Sohn Thomas stellte selbst mit aus. Familie Köpke will sich weiterhin bei Organisation und Ausrichtung der beliebten Ausstellung einbringen. Sogar Enkel Konstantin interessiert sich schon für Modellbahnen.

Ausstellern Sicherheit bieten

Jörg Dathe vom SV Vorwärts und der Hallenwart der Burgstraßen-Sportstätte, Reinhardt Richter, sitzen mit im Boot. „Es scheint zwar so, dass es noch lange hin ist, bis zum gewohnten Termin. Doch wir müssen ja eine gewisse Sicherheit bieten. Wir haben Händler, die Interesse bekundet haben. Und auch die Aussteller wollen wissen, woran sie sind, um sich das Wochenende frei zu halten“, begründet Jörg Dathe, weshalb er mit Familie Köpke jetzt an die Öffentlichkeit gegangen ist. Schließlich galt auch bei Harald Köpke immer das Motto: Nach der Ausstellung ist vor der Ausstellung. Er baute übrigens selbst an einer neuen H0-Anlage. Ziel der Familie ist, diese fertig zu stellen und sie bei der übernächsten Schau zu präsentieren.

Wer weitere Informationen benötigt oder sich für die Döbelner Modellbahntage 2020 anmelden möchte, kann das beim SV Vorwärts per Telefon unter 03431/611 426 tun oder per E-Mail an doebelner-sv@t-online.de.

Von Olaf Büchel