Nach den Feiertagen: Bescherung bei der Döbelner Feuerwehr

Döbeln

Das Weihnachtsgeschenk für die Döbelner Feuerwehr kommt, wenn alles klappt wie geplant, wenige Tage nach Weihnachten im Döbelner Feuerwehrgerätehaus an.

Nach dem im März in Dienst gestellten rund 400 000 Euro teuren neuen Tanklöschfahrzeug, soll nun auch noch die gemeinsam mit zahlreichen weiteren Städten bestellte neue Drehleiter ins Gerätehaus rollen.

Abholung und Schulung in Ulm

In den Tagen zwischen Weihnachten und Silvester fahren deshalb Maschinisten der Döbelner Feuerwehr nach Ulm. Dort bekommen sie im Werk des Herstellers eine Einweisung an dem neuen Drehleiterfahrzeug. Danach überführen sie es nach Döbeln. Der Auslieferungstermin noch vor dem Jahreswechsel ist wohl gewählt. Denn noch bis Jahresende gilt die gesenkte Mehrwertsteuer von 16 statt 19 Prozent. Bei einer Gesamtinvestition von rund einer Dreiviertelmillion Euro macht das in der Stadtkasse und bei Land und Kreis als Fördermittelgeber eine stattliche Summe aus. 525 000 Euro bekommt Döbeln für die neue Drehleiter als Fördergeld. 237 000 Euro müssen aus dem Stadtsäckel fließen, um das rund 762 000 Euro teure Fahrzeug zu kaufen.

Noch ohne das Döbelner Wappen an der Tür: Das neue Drehleiterfahrzeug steht im Magirus-Werk in Ulm zur Abholung bereit. Quelle: privat

Sammelbestellung mit Städte-Quartett

Die neue Drehleiter ersetzt die recht störanfällige alte Drehleiter von 1993. Viele andere Städte haben so wie Döbeln Anfang der 1990-er Jahre ihre W 50-Drehleiterfahrzeuge durch neue Modelle ersetzt und standen jetzt, 30 Jahre später, vor der Neukaufentscheidung. So stimmten sich die Städte Döbeln, Oschatz, Schkeuditz, Taucha und Torgau ab und bestellten die Fahrzeuge mit einem entsprechenden Rabatt gemeinsam beim Hersteller Magirus in Ulm. Die Oschatzer und Schkeuditzer holten ihre Autos in den letzten Tagen schon ab.

Von Thomas Sparrer