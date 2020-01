Nach eingereichter Klage: Ostrauer Spielothek-Streit muss Ende finden

Ostrau

Auf Biegen und Brechen will ein Grimmaer Unternehmer eine Spielothek im ehemaligen Schlecker-Markt von Ostrau realisieren. Seit mehr als drei Jahren stößt er dabei auf Widerstand in der Gemeinde. Die wehrt sich vehement gegen den Plan. Die Fronten sind verhärtet. Beide Seiten rücken von ihrem Vorhaben nicht ab. Selbst wenn die Entscheidung für die Spielothek ausfällt: Wie soll eine zukünftige Zusammenarbeit aussehen?

Unumstößlich ist: Die Gewerbefreiheit ist ein hohes Gut. Daran darf nicht gerüttelt werden. Die kommunale Entscheidungs- beziehungsweise Planungsfreiheit ist es aber auch. Die Gemeinde hat ihre Gründe, warum sie die Spielothek nicht genehmigt und wird auch nicht müde, diese immer und immer wieder zu erläutern. Beide Seiten haben ihre Berechtigung. Beide Seiten beharren aber auch auf ihrem Standpunkt. Niemand will jetzt wohl der sprichwörtliche Dritte sein, der eine Entscheidung treffen muss. Auch wenn ein Gerichtsverfahren keine erstrebenswerte Lösung ist, ist sie in diesem Fall vielleicht tatsächlich die beste. Der Streit muss ein Ende finden. Können sich beide Seiten nicht einigen, muss es ein Dritter tun. So wie es aussieht, wird genau das jetzt auch passieren.

Kontakt zu Reporterin Stephanie Helm: daz.ostrau@lvz.de

Von Stephanie Helm