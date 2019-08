Döbeln/Chemnitz

In Angst und Schrecken versetzte Hendrik P. die Mieter eines Hauses der Gemeinnützigen Wohnungsgenossenschaft Döbeln an der Grimmaischen Straße. Mehrfach legte er dort Feuer, rief nach einer Brandstiftung selbst die Feuerwehr. Das war Ende 2013, Anfang 2014.

Trunksucht angeblich in den Griff gekriegt

Reichlich zwei Jahre später rief Hendrik P. wieder den Notruf, hatte aber zum Glück zuvor nichts angezündet. Da lebte er bereits in Chemnitz, kämpfte gerade mit seinem Anwalt Martin Göddenhenrich im Landgericht um seine Freiheit. Das Oberlandesgericht Dresden hatte das Berufungsurteil des Landgerichts kassiert, nachdem P. wegen mehrfacher schwerer Brandstiftung für drei Jahre ins Gefängnis sollte, und die Sache zur erneuten Verhandlung an eine andere Strafkammer zurück verwiesen. Vor dieser erzählte P. dann am 23. Mai 2016, wie er seine Trunksucht in den Griff gekriegt, sich einen neuen Bekanntenkreis aufgebaut habe. Es gab wegen der guten Sozialprognose die langersehnte Bewährung.

Zechprellerei in der Jugendherberge

Tatsächlich aber trank der heute 38-Jährige zu dieser Zeit wieder. So sorgte er zweimal für falschen Alarm bei der Feuerwehr in Chemnitz, indem er besoffen die 112 anrief. Einmal im April 2016, einmal im Juni. Aber nicht nur wegen Missbrauchs von Notrufen stand er jetzt wieder in Chemnitz vor Gericht. Laut Anklage habe er auch eine Bekannte betrogen, indem er sich bei ihr Geld lieh und nicht zurückzahlte. Als er nichts mehr bekam, habe er ihre Unterschrift auf dem Überweisungsträger gefälscht und sich so zweimal erfolgreich Geld von ihrem auf sein Konto überwiesen und dies noch dreimal versucht. Betrug beziehungsweise versuchter Betrug jeweils mit Urkundenfälschung kam noch dazu. In einer Chemnitzer Jugendherberge fiel er als Zechpreller auf, was ebenfalls als Betrug angeklagt war.

Falscher Alarm

„Nach der fristlosen Kündigung seiner Wohnung war er in die Jugendherberge gegangen, um nicht auf der Straße schlafen zu müssen. Er leistete eine Anzahlung, fing dann aber wieder an zu trinken, konnte die Rechnung nicht bezahlen und machte sich aus dem Staub“, räumte Verteidiger Göddenhenrich für seinen Mandanten ein. Auch die Betrügereien mit den gefälschten Unterschriften der Bekannten des Angeklagten gestand dieser über seinen Anwalt. Und auch das Anrufen beim Feuerwehrnotruf ohne, dass etwas brannte.

Keine Täuschung

„Zu den Betrugsvorwürfen wegen der Darlehensgewährung äußern wir uns nicht. Das ist aus rechtlichen und tatsächlichen Gründen keine Straftat“, sagte Rechtsanwalt Göddenhenrich. In seinem Schlussvortrag sollte er Freispruch für diese 21 Tatvorwürfe fordern. „Wo hat der Angeklagte sie getäuscht? Die Frau wusste, dass er nur Hartz IV hat. Die Taten sind schlicht und ergreifend nicht unter der Norm des Betruges subsummierbar.“ Mit anderen Worten: Die Bekannte hat P. ausgehalten und wollte das Geld dann plötzlich zurück haben.

47 Monate Haft

Das Schöffengericht unter Vorsitz von Richterin Gudrun Trautmann sah das teilweise anders und verurteilte P. wegen 13-fachen Betruges sowie des einmaligen Missbrauchs von Notrufen zu zwei Jahren und neun Monaten Haft und sprach ihn im Übrigen frei. Das Gericht bezog in das Strafmaß die zwei Jahre ein, die das Landgericht letztlich am 23. Mai 2016 für die Brandstiftungen in Döbeln verhängt hatte und bildete eine Gesamtstrafe. Für die Betrügereien mit den gefälschten Unterschriften und den anderen Notrufmissbrauch verhängte das Gericht ein Jahr und zwei Monate Haft. „Sie haben das Näheverhalten zur Geschädigten ausgenutzt“, sagte die Vorsitzende zur Begründung des Urteils, das nicht rechtskräftig ist.

Erster Prozess platzte

Sie kannte P. bereits aus zwei früheren Verfahren. Das Schöffengericht unter ihrem Vorsitz verurteilte ihn im August 2014 wegen schwerer Brandstiftung im GWG-Wohnhaus zu drei Jahren und drei Monaten Haft plus Unterbringung in der Entziehungsanstalt. Auf dem Weg durch die Instanzen schliff sich das Strafmaß schließlich auf zwei Jahre mit Bewährung ab. Bereits im vergangenen Jahre hatte das Schöffengericht unter Richterin Trautmanns Vorsitz die Anklagen wegen der Betrügereien verhandelt. In diesem Prozess kam auch die P.´s Trinkerei zur Sprache, als er grundlos die 112 anrief. Rechtsanwalt Göddenhenrich ließ den Prozess damals in letzter Sekunde platzen. Er stellte den Beweisantrag, die Unterschriften auf den Überweisungsträgern von einem Schriftsachverständigen untersuchen zu lassen. Der hatte nun geliefert, weshalb der Prozess am Freitag neu startete.

Ein Fall für Waldheim

Sollte das Urteil vom Freitag rechtskräftig werden, könnte Hendrik P. die Haft in der JVA Waldheim verbüßen. Denn es wäre für ihn die erste Freiheitsstrafe, die zudem länger als zwei Jahre dauert. Damit wäre ein Kandidat für den Ersttätervollzug in Waldheim. Bisher hat der 38-Jährige „nur“ Geldstrafen wegen Betruges, Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Trunkenheit im Verkehr, Vortäuschens einer Straftat und wegen Diebstahls erhalten. Deswegen gab es zuletzt vor anderthalb Jahren 20 Tagessätze für einen Ladendiebstahl. Aktuell lebt P. in einem therapeutischen Wohnprojekt in Chemnitz.

Von Dirk Wurzel